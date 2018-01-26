КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2-ю в самом центре в самом лучшем доме !!!
Срочно продам квартиру!
Срочно продам студию
Срочно продам комнату
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам 2-х комнатную
Продам 1к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Потепление идет в Бердск

Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска

Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области

Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон

О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб

Однополый брак впервые признали в России

Недофинансирование ремонта дорог приведет к коллапсу в Новосибирской области

Верховный суд не допустил Навального к президентским выборам

Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области

Заключая договор с администрацией Куйбышева, предприниматели знали, что у них нет денег на покупку оборудования для НФС.

26.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области

Приговор суда вступил в законную силу

В Куйбышеве вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве с насосно-фильтровальной станцией в отношении руководителей предприятия, похитивших бюджетные деньги. Об этом сегодня, 26 января, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Куйбышевский районный суд Новосибирской области в октябре 2017 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Льва Хазанова и 43-летнего Дмитрия Трайзе.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что указанные лица, являясь учредителями и руководителями ООО «СМУ-69» 5 декабря 2011 года зная, что на счету их организации недостаточно денежных средств для закупки оборудования и строительных материалов, заключили с администрацией Куйбышева муниципальный контракт на выполнение работ по электроснабжению насосно-фильтровальной станции на сумму 8, 2 млн рублей.

Получив аванс в размере 30% стоимости контракта, злоумышленники приступили к строительству.

Однако по результатам проведенных проверок и контрольных замеров установлено, что выполненные строительные работы не соответствуют сумме перечисленных бюджетных средств. Разница составила 1, 4 млн рублей.

Суд приговорил Хазанова и Трайзе к 2 годам лишения свободы (каждому), применил ст. 73 УК РФ, посчитав назначенное наказание условным, и установил испытательный срок на 2 года.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Потепление идет в Бердск Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Антикризисное КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика