За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области

В Куйбышеве вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве с насосно-фильтровальной станцией в отношении руководителей предприятия, похитивших бюджетные деньги. Об этом сегодня, 26 января, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Куйбышевский районный суд Новосибирской области в октябре 2017 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Льва Хазанова и 43-летнего Дмитрия Трайзе.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что указанные лица, являясь учредителями и руководителями ООО «СМУ-69» 5 декабря 2011 года зная, что на счету их организации недостаточно денежных средств для закупки оборудования и строительных материалов, заключили с администрацией Куйбышева муниципальный контракт на выполнение работ по электроснабжению насосно-фильтровальной станции на сумму 8, 2 млн рублей.

Получив аванс в размере 30% стоимости контракта, злоумышленники приступили к строительству.

Однако по результатам проведенных проверок и контрольных замеров установлено, что выполненные строительные работы не соответствуют сумме перечисленных бюджетных средств. Разница составила 1, 4 млн рублей.

Суд приговорил Хазанова и Трайзе к 2 годам лишения свободы (каждому), применил ст. 73 УК РФ, посчитав назначенное наказание условным, и установил испытательный срок на 2 года.