Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

Один воспитывает двоих маленьких детей 50-летний отец в Бердске. Мама 3-летнего мальчонки и 6-летней девчушки создала другую семью, где ее дети оказались лишними. Почти год малышам их немолодой отец Евгений заменяет и папу, и маму.

Все это время отцу приходилось нелегко. На родине, в Кемеровской области, работы не было. В поисках лучшей жизни он отправился в Бердск. Вместе с детками. Работу нашел. Но малоплачиваемую. Поэтому оплата съемного жилья, детского сада, проезд съедали почти весь доход. На еду денег почти не оставалось. Что уж говорить о покупки одежды и обуви.

Меньше месяца назад Евгению отказали в съемном жилье. Благодаря добросердечным людям он поселился в комнате общежития. В долг. Но в конце этого месяца ему придется рассчитываться за жилье. Арендодатель тоже не может долго ждать.

Евгений работает на автомойке и получает 12000 рублей. За последнее время он задолжал в детсад 12000 рублей. За комнату ему нужно платить 7300. На проезд уходит 1900 рублей. В общем получается, что кругом долги.

Отец двоих детей работает посменно. До позднего вечера. Забирает сына с дочкой из детсада и когда трудиться, везет их на работу. Там они сидят на диванчике и несколько часов смотрят телевизор. Потом они отправляются домой. Ложатся спать поздно. А ранним утром отправляются в детсад.

Когда из детей кто-то заболеет, отцу приходится оставаться дома. Ведь присмотреть за больным ребенком некому.

Хотя ситуация была не из простых, Евгений не отчаивался. Искренне надеялся выбраться из паутины проблем. И никогда не попросил бы помощи у других. За него это сделали его новые соседи.

— Мне люди очень хорошо помогли. Оплатили часть долга за детсад, привезли вещи, игрушки и продукты. Обещали помочь в центрах «Юнона» и «100 друзей». Я надеюсь, что найду другие варианты с работой, где будут побольше платить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений.

Евгений поделился, что некоторые из благотворителей были у него дома — хотели убедиться, что вещи и деньги собирают не мошенники.

Но между тем проблемы у мужчины не исчезают, а только накапливаются. У сына упало зрение. Сейчас какое-то время нужно будет закапывать глазки, чтобы проверить зрение. А потом заказывать очки. Необходимо сделать хотя бы временную прописку, чтобы уже этой осенью отправить дочку в первый класс.

В последнее время мама детей как-будто немного одумалась. Недавно брала сына к себе погостить. Но он не захотел у нее оставаться. Теперь у матери гостит дочь. Как долго пробудет у нее, неизвестно, говорит Евгений.

Сотрудники Центра помощи семье и детям «Юнона» курируют семью, оказавшуюся в бедственном положении.

По словам заведующей отделением помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную Светланы Талочко, для семьи собрали вещи, будут продолжать оказывать правовую поддержку.

— Детей в приют оформить пока нельзя, во-первых, у отца и детей нет прописки, и к тому же мальчик еще не достиг возраста 4 лет. Мы порекомендовали сделать мужчине временную прописку, так как он не собирается уезжать из Бердска. И тогда ему и детям будет проще предоставить услуги в рамках индивидуальной программы. В рамках профилактики мы продолжим помогать семье, в том числе оказывать материальную поддержку. Пока острых показаний для помещения детей в приют нет. Время терпит. Я знаю, что ему еще помогают бердчане. Если ситуация окажется критической, предоставим стационарные услуги детям, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Талочко.

На следующей неделе корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» встретится с Евгением и его детьми. И после расскажет читателям, как живут попавшие в ловушку бедности отец и его двое маленьких детей.

Если хотите помочь семье, звоните по тел. 89529186733 (Евгений).