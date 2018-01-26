Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

В Центре «Юнона» никогда не откажут в помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Один воспитывает двоих маленьких детей 50-летний отец в Бердске. Мама 3-летнего мальчонки и 6-летней девчушки создала другую семью, где ее дети оказались лишними. Почти год малышам их немолодой отец Евгений заменяет и папу, и маму.
Все это время отцу приходилось нелегко. На родине, в Кемеровской области, работы не было. В поисках лучшей жизни он отправился в Бердск. Вместе с детками. Работу нашел. Но малоплачиваемую. Поэтому оплата съемного жилья, детского сада, проезд съедали почти весь доход. На еду денег почти не оставалось. Что уж говорить о покупки одежды и обуви.
Меньше месяца назад Евгению отказали в съемном жилье. Благодаря добросердечным людям он поселился в комнате общежития. В долг. Но в конце этого месяца ему придется рассчитываться за жилье. Арендодатель тоже не может долго ждать.
Евгений работает на автомойке и получает 12000 рублей. За последнее время он задолжал в детсад 12000 рублей. За комнату ему нужно платить 7300. На проезд уходит 1900 рублей. В общем получается, что кругом долги.
Отец двоих детей работает посменно. До позднего вечера. Забирает сына с дочкой из детсада и когда трудиться, везет их на работу. Там они сидят на диванчике и несколько часов смотрят телевизор. Потом они отправляются домой. Ложатся спать поздно. А ранним утром отправляются в детсад.
Когда из детей кто-то заболеет, отцу приходится оставаться дома. Ведь присмотреть за больным ребенком некому.
Хотя ситуация была не из простых, Евгений не отчаивался. Искренне надеялся выбраться из паутины проблем. И никогда не попросил бы помощи у других. За него это сделали его новые соседи.
— Мне люди очень хорошо помогли. Оплатили часть долга за детсад, привезли вещи, игрушки и продукты. Обещали помочь в центрах «Юнона» и «100 друзей». Я надеюсь, что найду другие варианты с работой, где будут побольше платить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений.
Евгений поделился, что некоторые из благотворителей были у него дома — хотели убедиться, что вещи и деньги собирают не мошенники.
Но между тем проблемы у мужчины не исчезают, а только накапливаются. У сына упало зрение. Сейчас какое-то время нужно будет закапывать глазки, чтобы проверить зрение. А потом заказывать очки. Необходимо сделать хотя бы временную прописку, чтобы уже этой осенью отправить дочку в первый класс.
В последнее время мама детей как-будто немного одумалась. Недавно брала сына к себе погостить. Но он не захотел у нее оставаться. Теперь у матери гостит дочь. Как долго пробудет у нее, неизвестно, говорит Евгений.
Сотрудники Центра помощи семье и детям «Юнона» курируют семью, оказавшуюся в бедственном положении.
По словам заведующей отделением помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную Светланы Талочко, для семьи собрали вещи, будут продолжать оказывать правовую поддержку.
— Детей в приют оформить пока нельзя, во-первых, у отца и детей нет прописки, и к тому же мальчик еще не достиг возраста 4 лет. Мы порекомендовали сделать мужчине временную прописку, так как он не собирается уезжать из Бердска. И тогда ему и детям будет проще предоставить услуги в рамках индивидуальной программы. В рамках профилактики мы продолжим помогать семье, в том числе оказывать материальную поддержку. Пока острых показаний для помещения детей в приют нет. Время терпит. Я знаю, что ему еще помогают бердчане. Если ситуация окажется критической, предоставим стационарные услуги детям, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Талочко.
На следующей неделе корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» встретится с Евгением и его детьми. И после расскажет читателям, как живут попавшие в ловушку бедности отец и его двое маленьких детей.
Если хотите помочь семье, звоните по тел. 89529186733 (Евгений).
Все понимаю, отец,конечно, молодец,что не бросил своих детей и из последних сил тянется и пытается заработать. Но, народ,задумайтесь,а сколько у нас таких матерей-одиночек,которые перебиваются с копейки на копейку, ведь это уму непостижимо!
13 4
Ой, да ладно!
Более 70% инициаторов развода — женщины.
Сколько их в процентах было в не столь далекие времена, например — в советское время? Ага, в разы меньше.
Всему виной стереотипы — «мужик должен, мужик обязан, обязан получать, содержать, покупать жене няшки, возить на курорты и пр.»
Вот и пашут мужички с утра до полуночи, стараясь удовлетворить потребности семьи (и особенно жены). А им в 99% случаев детей не оставляют после развода….
Раньше развод был позором, а сейчас общество принимает трактовку жены по этому поводу — типа мужик ей не уделял внимания, мало получал, пил, гулял и пр.
Избавьтесь от этих стереотипов и живите счастливо. Ваш мир в вашей голове!
3 3
Найди новую жену иони продадут какую нибудь бабкину квартиру или дом и купит она тебе на эти деньги бизнесс .А как же иначе то , мы все работаем за 12 тысяч , но кому то больше везет , найдут дураков и все им должны потому что голова есть на плечах. У вас же есть голова на плечах ? Вот , это главное , ищите дураков и найдете , люди добрые еще подскажут , вот мол , есть там одна толстая дура , никому на хрен ненужна , зато есть приданное , бабкин дом . Глядишь и вывернешься , главное , не бухать .)))
0 15
Эх, Местный Мудрый.
=…сколько у нас таких матерей-одиночек,которые перебиваются с копейки на копейку, ведь это уму непостижимо!..=
— прав evro. Проблема типичная. Системная.
И =…Найди новую жену иони продадут какую нибудь бабкину квартиру или дом и купит она тебе на эти деньги бизнесс…=
— если бы всё было столь просто, не было бы обездоленных в нашем обществе. Вы как с луны свалились с таким советом
11 4
А что не просто то ?
Ситуация системная , бегут года у женщин быстрее , ж толстеет , шансов найти принца с конем все меньше и меньше , родить для себя хотя бы надо , вот и находят кого попало или точнее сказать любого из народа , что не возьми , то нищета и х..та , но вот проблема , а где и чем муж будет зарабатывать , все вместе с теще понимают , что выше 12 тысяч в Бердске не прыгнешь , а не в Бердске ты вообще моль , так что или прыгать в Бердске грузчиком с коробками в руках или думать что то свое — Ну хотя бы — такси , или грузоперевозки , уже дышать легче будет , и вот бедные замызганные тещи отдают все последние что есть только бы детки жили хорошо .
Но детки не хотят жить хорошо , не ценят они , то что им с неба упало .
Не может человек с сознанием грузчика стоять возле сейфа с миллиардами рублей .
2 2
А почему маман алименты не платит?
8 0
=…бегут года у женщин быстрее , ж толстеет…=
— ну, это Вы загнули. У мужчин появляется «авторитет» гораздо быстрее. Обратите внимание на прохожих — мужчины в возрасте — в большинстве пузатые, бесформенные. А женщины — либо стройняшки в хорошей форме либо, если даже полноватые, то чётко ступающие, целеустремлённые
4 2
А кто он по профессии то?
1 0