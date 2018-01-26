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Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон

Кандидат от «Партии добрых» дел заявила, что не хочет «быть участником фарса», поэтому не будет сдавать подписи в ЦИК.

26.01.2018 Фото: соцсети 3 коммент.

Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон

Гордон уже начала предвыборную кампанию

Выдвинутая на выборы президента России певица и правозащитница Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Гордон заявила, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. «Мы собрали 105 тыс. подписей», — добавила она.

Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Ранее Роман Худяков, выдвинутый партией «Честно», и лидер Монархической партии России Антон Баков сняли свои кандидатуры с выборов.

Кто участвует в кампании

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тыс.

Штабы ряда кандидатов (Путина, Титова, Явлинского, Собчак, Сурайкина) уже отчитались о собранном необходимом количестве подписей. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    а может все таки, потому что цель достигнута: пиар получен!
    а подписей и нет никаких даже в помине :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. южанин

    кто это вообще?
    если бы не сняла, то и не узнал бы что такая есть вообще :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

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