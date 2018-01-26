О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб

Глава Генштаба Британии Ник Картер заявил, что Россия собирается вскоре начать военные действия против Британии, и призвал изучать психологию и культуру русских, чтобы не пропустить момент удара. По словам Картера, за прошедшие годы Россия отточила свою боевую мощь в Сирии и теперь готовится обрушиться на доверчивый и беззащитный западный мир. Зачем британский генерал пугал парламентариев и экспертов российской агрессией, разбирался iz.ru.

«Всё, что происходит сейчас, чрезвычайно напоминает 1914 год… Я никоим образом не намерен предполагать, что Россия собирается начать войну в традиционном понимании этого термина. Но есть факторы, которые нужно учитывать, когда мы говорим об их намерениях. Необходимо понимать психологию русских, их культуру, их философию упреждения. Россия, я считаю, может начать враждебные действия против нас скорее, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем сделали бы мы сами в схожих обстоятельствах… Я не думаю, что всё начнется с вторжения «зеленых человечков». Они наверняка применят что-то, чего мы не ожидаем. Не нужно ориентироваться на то, что мы уже видели, и думать, что русские будут действовать по шаблону».

Это не цитата из романа Джона Клэнси. Это фрагмент выступления главы британского Генштаба — фактически первого лица в вооруженных силах — сэра Ника Картера на пресс-конференции в Королевском институте стратегических исследований (RUSI). Для пущей наглядности в качестве иллюстративного материала Картер использовал чей-то самодельный ролик про мощь российской армии, скачанный с YouTube.

Речь Картера изобиловала историческими параллелями, некоторые из которых тянут даже на открытия. К примеру, он объявил, что в 1912 году правительство Российской империи запланировало начать войну как можно раньше, чтобы не дать Германии слишком усилиться к 1925-му. Это смелое высказывание Картер никак не пояснил, и неудивительно, учитывая, что мировая война началась лишь два года спустя и зачинщиком была отнюдь не Россия.

Апокалиптический сценарий, написанный сэром генералом, и впрямь впечатляет. Думается, российские военачальники, прочитав расшифровку выступления Картера, будут немало удивлены. Настолько всерьез и безоговорочно нас давно уже никто не боялся.

«Чтобы вовремя реагировать на угрозы, нужно идти нога в ногу с противником, — провозгласил Картер. — Враждебные государства более креативны и изобретательны, мы не можем позволить себе расслабляться. Соперничество между государствами протекает сейчас в новых и всё более взаимосвязанных формах, и мы должны быть готовы. Угрозы, с которыми нам предстоит иметь дело, находятся не за тысячи миль отсюда, они стоят у самого порога Европы. Кибервойна ведется как на поле битвы, так и в гражданской жизни, ставя под угрозу спокойствие обычных людей. И у нас, британцев, нет иммунитета от нее».

Речь, впрочем, не только о кибервойне. Британских военных пугают, во-первых, русские ракеты, продемонстрировавшие высокую эффективность в Сирии, а во-вторых, возможность российской армии быстро развернуть экспедиционные силы, которые Картер назвал «всё более агрессивными». К последним глава британского Генштаба отнес и летчиков бомбардировочной авиации, по его словам, получивших в Сирии неоценимый опыт. Но основное внимание Картер уделил всё же столь модной на Западе концепции российской гибридной войны. Москва, уверяет британский генерал, собирается подрывать единство НАТО, искусно сея рознь между её членами. В качестве второстепенных врагов в докладе были названы Китай, КНДР и Иран.

Картер — не единственный британский военный, в последнее время выступавший с разоблачениями злокозненных русских. Буквально месяц назад главный маршал авиации сэр Стюарт Пич объявил, что российские подводные лодки могут перерезать интернет-кабели на океанском дне и это будет иметь катастрофические последствия для западной экономики.

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Появление вала этих ужасающих прогнозов объяснить несложно. Дело не в том, что Россия намерена прямо завтра напасть на Британию гибридным образом. Проблема, как обычно бывает, в деньгах.

Чем отбиваться будем

Все последние годы британские вооруженные силы живут на голодном пайке. И не потому, что денег стали выделять значительно меньше. Виной всему амбиции адмиралов.

Ещё в середине 2000-х в Соединенном Королевстве стартовала масштабная программа строительства суперавианосцев типа Queen Elizabeth на замену устаревшим легким авианосцам типа Invincible. Причин была целая куча — от настойчивых просьб американских друзей, желавших заменить свои авианосные ударные группы на второстепенных ТВД кораблями союзников, до чувства национальной гордости. «Если аргентинцы вновь нападут на Фолкленды, чем мы сможем им ответить?» — задавались вопросом газеты.

Строительство двух авианосцев длится с тех пор уже больше 13 лет, и все эти годы оно исправно высасывало деньги из военного бюджета. Судя по всему, так будет и дальше: на ходовых испытаниях в прошлом месяце авианосец Queen Elizabeth потек и был отправлен на доработку.

С 2016 года прибавилась новая напасть: началась модернизация сил ядерного сдерживания, которая предусматривает строительство подлодок типа Dreadnought с американскими баллистическими ракетами Trident. Первую из них планируется ввести в строй в 2028-м, а до этого британским ВС снова придется сидеть на голодном пайке, причем в буквальном смысле.

Бронежилеты и фрегаты

20 марта 2003 года, когда американские и британские войска вошли в Ирак, 33-летний солдат 2-го Королевского танкового полка Стив Робертс лишился своего бронежилета. Не по собственной воле — по приказу командира. Тот распорядился собрать имеющиеся жилеты и отдать их пехоте, которой предстояло сойтись с иракскими войсками лицом к лицу. Бронежилетов не хватало, большие шишки в Лондоне и не подумали о том, чтобы снабдить пехотинцев необходимым снаряжением до начала боев.

Робертса мучили дурные предчувствия. Он вел аудиодневник, записывая на диктофон свои мысли о происходящем вокруг, и не стеснялся в выражениях по поводу тех, кто отправляет солдат в бой без необходимого снаряжения. Четыре дня спустя танкист погиб: пуля, по ошибке выпущенная американским военнослужащим, попала ему в спину. Министр обороны Джеффри Хун выразил сожаление, но отказался уйти в отставку.

Во время расследования дела Робертса достоянием прессы стали факты, о которых многие в армии знали, но предпочитали помалкивать. Выяснилось, что многие солдаты вынуждены были покупать защитное снаряжение за свой счет, так как Минобороны на этом экономило. Зато британские бизнесмены отмывали огромные деньги на военных заказах.

Притчей во языцех стала история с «глобальным боевым кораблем», он же «фрегат типа 026». Она стартовала еще в 1998 году, но первый корабль серии был заложен лишь в 2017-м. В процессе стоимость программы поднялась настолько, что из 18 изначально запланированных кораблей осталось лишь восемь, да и те непонятно когда будут спущены на воду. Всё это время британская армия, ВВС и флот испытывали недостаток в самом необходимом.

Зачем вам столько денег

До поры до времени британские военные терпели, но внезапно грянул гром. Секретариат кабинета министров объявил о начале работ над докладом по вопросам безопасности — одним из главных документов, определяющих бюджетное финансирование тех или иных проектов и зачастую содержащих рекомендации закрыть разработки, если их сочтут бесперспективными.

Шансы складывались не в пользу Минобороны. В докладе по вопросам безопасности рассматриваются проекты, реализуемые по линиям как МО, так и разведведомств. Ни для кого не было секретом, что чиновники секретариата куда с большей симпатией относятся к требованиям разведки, считая одной из главных угроз терроризм, а не потенциальную агрессию со стороны России. Особую тревогу внушало то, что казначейство требовало отправить под нож как можно больше расходных статей, чтобы свести бюджет. Поражение военных в схватке с разведкой казалось неминуемым.

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В итоге в бой были брошены все силы. Пока Картер объяснял, что террористы не смогут уничтожить ценности западного общества в отличие от русских, его коллеги активно работали с парламентариями. Военные добились своего, их поддержали консерваторы и те из лейбористов, кто был тесно связан с оборонной сферой.

В результате было решено, что вопросы разработки конвенционального оружия вообще изымут из доклада по безопасности, а вместо этого выпустят внеочередной доклад по вопросам военной стратегии. Это означает, что военным не придется бороться за ресурсы с разведчиками.

Пока британское Минобороны празднует победу. Но это временный успех. В условиях Brexit Британии придется перераспределять ресурсы, чтобы уменьшить удар по промышленности и сельскому хозяйству. А значит, вскоре вопрос сокращения военных расходов снова встанет на повестку дня.

В сложившихся обстоятельствах британским генералам остается уповать на поддержку из-за океана. Недавно США, старший партнер Соединенного Королевства, опубликовали новую Стратегию национальной безопасности. Терроризм, борьбе с которым столько времени уделял президент Обама, отошел на второй план. На первый снова вышло противостояние великих держав, а значит, вновь востребовано обычное, конвенциональное оружие. То самое, которое так хотят получить британские военные — союзники США.