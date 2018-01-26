Канализационные люки: формы, цвета и допустимая степень нагрузки

Если раньше изделия подобного рода были унифицированы, то теперь есть возможность выбрать форму, текстуру и даже степень стойкости покрытия. Благодаря этому, увеличивается гарантийный срок службы изделия, и снижаются расходы, связанные с его эксплуатацией. В данном сегменте не теряют своей популярности чугунные модели, устанавливаемые на специальных объектах и в местах массового скопления людей. Модели разработаны таким образом, что они выдерживают постоянную нагрузку, обусловленную движением пешеходов и машин, не говоря уже о капризах природы.

Обязательные технические характеристики изделия

Залогом продолжительной эксплуатации станет правильно выбранный тип изделия. Среднестатистический тяжелый люк при диаметре 550 мм весит около 150 кг. Максимально допустимая нагрузка на него составляет 600 кН. Для использования на тротуарах подойдет средний тип, выдерживающий нагрузку порядка 125 кН. Вне зависимости от своего типа, продукция подобного рода изготовлена в соответствие с ГОСТ 3634-99. Отдельные компании используют в своей работе еще и международный стандарт качества – EN124. Помимо разницы в массе и степени прочности, люки имеют различную форму.

Квадрат и круг – два наиболее распространенных варианта. Если квадрат уместен на дорогах, поверх которой установлена тротуарная плитка, то круг – на трассах общего пользования. Покупатели, которым необходим именно квадрат, имеют возможность выбрать модель, класс износостойкости которых колеблется от А15 до С250. После этого все внимание переносится на эксплуатационные характеристики:

максимальный уровень нагрузки: 90 т;

гарантированный срок эксплуатации: 100 лет;

не подвержен коррозии;

выдерживает частые перепады уровня влажности и температуры.

Их можно зафиксировать крышку в открытом состоянии без снятия последней.

Преимущества чугунных люков: среда определяет характеристики

Они всегда находятся на улице, поэтому в обязательном порядке учитываются климатические особенности региона. Если погода за окном не отличается спокойным нравом, то лучше выбрать тяжелый чугунный люк. Объясняется это тем фактом, что ржавчина проникает в структуру материала в этом случае гораздо медленнее. Второй нюанс – допустимый диапазон нагрузок. Как было сказано ранее, они выдерживают до 600 кН, но далеко не в каждом случае столь значительный показатель оправдан. К примеру, в парке хватит и 1/3 указанной цифры, а на оживленной улице – лучше выбрать наиболее мощный вариант.

Немаловажным аспектом, обуславливающим длительную эксплуатацию изделия, станет соблюдение правил установки. В качестве подосновы применяется бетонная плита. Фиксация чугунного изделия производится при помощи бетонной смеси. После этого сам люк ставится на плиту. Для фиксации крышки в необходимой позиции нужно использовать поворотный болт.