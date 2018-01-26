Верховный суд не допустил Навального к президентским выборам

Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
Президиум Верховного суда России поставил точку в рассмотрении жалоб оппозиционера Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.
«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в суде.
25 декабря 2017 года Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.
ВС РФ 30 декабря 2017 года отказался признать незаконным решение ЦИК и обязать допустить Навального к участию в президентских выборах. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.
Навальный и его представители настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции страны. В связи с этим оппозиционер обратился в Конституционный суд России, однако его жалоба была отклонена.
По словам представителей Навального, отказ допустить его к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.
СУТЯ́ЖНИЧАТЬ, сутяжничаю, сутяжничаешь, и (устар.) сутяжить, сутяжу, сутяжишь, несовер. (разг.).
Заводить тяжбы, судиться с целью оттягать что-нибудь, добиться для себя выгод всякими, даже неблаговидными, способами.
(С)
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Законы разъясняют, и вовсе не противоречат Конституции.
Но Навальному не истина нужна, а пиар и ситуацию расшатать!
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какой то выкидыш из серии лишь бы написать суд тупо решил и точка, а че там, почему, вообще не важно?
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Ну а кто бы сомневался… ВС в очередной раз показал, чем он является. До этого побоялись отменить неправосудный приговор по Кировлесу, типа на повторное рассмотрение отправил. Инструмент в руках кремля для зачистки политического поля.
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Почему ещё не сидит? За сбор донатов с детей-школьников?!
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потому что чувак с мозгами: он не подставлялся и делал все аккуратно — состава преступления «мошенничество» нет!
заработал бабла и не подставился — вот такой вот молодец
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