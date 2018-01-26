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Верховный суд не допустил Навального к президентским выборам

ВС отклонил жалобу оппозиционера на отказ ЦИКа регистрировать его кандидатом в президенты. Навальный намерен обратиться в ЕСПЧ.

26.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Верховный суд не допустил Навального к президентским выборам

Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу

Президиум Верховного суда России поставил точку в рассмотрении жалоб оппозиционера Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в суде.

25 декабря 2017 года Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

ВС РФ 30 декабря 2017 года отказался признать незаконным решение ЦИК и обязать допустить Навального к участию в президентских выборах. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.

Навальный и его представители настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции страны. В связи с этим оппозиционер обратился в Конституционный суд России, однако его жалоба была отклонена.

По словам представителей Навального, отказ допустить его к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    СУТЯ́ЖНИЧАТЬ, сутяжничаю, сутяжничаешь, и (устар.) сутяжить, сутяжу, сутяжишь, несовер. (разг.).
    Заводить тяжбы, судиться с целью оттягать что-нибудь, добиться для себя выгод всякими, даже неблаговидными, способами.
    (С)

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  2. Аноним

    Законы разъясняют, и вовсе не противоречат Конституции.

    Но Навальному не истина нужна, а пиар и ситуацию расшатать!

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  3. Аноним

    какой то выкидыш из серии лишь бы написать %) суд тупо решил и точка, а че там, почему, вообще не важно?

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  4. Аноним

    Ну а кто бы сомневался… ВС в очередной раз показал, чем он является. До этого побоялись отменить неправосудный приговор по Кировлесу, типа на повторное рассмотрение отправил. Инструмент в руках кремля для зачистки политического поля. :(

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  5. Гость

    Почему ещё не сидит? За сбор донатов с детей-школьников?! =-O

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    • южанин

      потому что чувак с мозгами: он не подставлялся и делал все аккуратно — состава преступления «мошенничество» нет!

      заработал бабла и не подставился — вот такой вот молодец

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