Россияне пессимистично оценивают перспективы экономики

Наступивший 2018 год будет спокойным для экономики РФ и для политической жизни страны, считают соответственно 31% и 30% россиян, опрошенных социологами «Левада-Центра».

Эти показатели выросли по сравнению с ожиданиями от 2017 года — тогда лишь 11% респондентов рассчитывали на благополучие в экономике и 17% — в политике, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в «Левада-Центре». Между тем большинство россиян по-прежнему настроены пессимистично: 59% полагают, что наступивший год будет для экономики страны напряженным (от 2017 года этого ожидал 81%), в политической жизни подобного же развития событий ожидают 58% опрошенных (ранее — 71%).

При этом две трети (63%) россиян смотрят в наступивший 2018 год с надеждой, 18% — с неуверенностью, 16% — с тревогой.

По сравнению с прошлым годом, респонденты стали более оптимистично оценивать ближайшее будущее своей семьи: сейчас 58% опрошенных считают, что нынешний год будет спокойным для их родных (год назад — 37%), противоположного мнения придерживается каждый третий — 33% (ранее — 52%).

Опрос проведен 19-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.