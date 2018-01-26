Модные новинки: что в тренде этой зимой

Мейнстрим и новинки шествуют бок-о-бок с вечной классикой. Соседство это мирное и бесконфликтное, что не может не радовать тех, кто увлекается сочетаниями нескольких стилей одновременно.

Направления и тенденции моды сезона осень-зима 2017-2018

Гуру фэшн-индустрии пророчат, что на ближайшие месяцы лидирующие позиции займут несколько тенденций:

одежда оверсайз — утрированно объемные верхние вещи, а также теплые свитера будто с чужого плеча и пиджаки;

асимметричный крой — идет рука об руку со стилем оверсайз, во многих вещах дополняя его;

спортивная тематика. Мировые бренды уже давно сделали одежду для занятий фитнесом частью светских образов.

этнические мотивы. Стиль хиппи вновь актуален в начале ХХI века;

разноцветные меховые изделия. Цветной мех вот уже несколько сезонов подряд продолжает удерживать лидирующие позиции.

Где в украинских онлайн-магазинах приобрести модные вещи

Нет таких людей, которые бы не хотели приобрести модную брендовую одежду с выгодой. Кстати, под выгодой подразумеваются не только гибкие цены, хотя это, разумеется, — самое главное. Это еще и экономия времени. Удобный вариант — приобретения через Интернет.

Среди украинских онлайн-магазинов корифеями являются такие торговые сети, как Answear, Lamoda и Bonprix

Достоинства перечисленных виртуальных гипермаркетов:

изобилие товаров — одежды, обуви, аксессуаров, парфюма, косметики;

огромный ассортимент — около 2 млн позиций, постоянно пополняется;

сотни брендов по бюджетным ценам, на любой кошелек;

покупки осуществляются в пару кликов.

Со многими производителями онлайн-магазины контактируют без посредников. Но если поставщики и имеются, то они надежны и проверены годами.

Как можно сэкономить за счет промокодов на покупках модной одежды

Есть как минимум три способа сделать интернет-покупку более выгодной.

Во-первых, многие онлайн-маркеты готовы предложить новичкам промокод со скидкой до 15% на первую покупку. Все, что нужно — подписаться на рассылку новостей и специальных предложений.

Кроме того, некоторые магазины предлагают воспользоваться выгодой и тем, кто уже совершал ранее приобретения. Например, доступные в интернете промокоды Answear представлены несколькими десятками выгодных предложений для покупателей. Это и купоны за подписку, и коды на лучшие предложения недели. Главное — успеть поймать удачу и не упустить свой шанс сэкономить.

Хороший промокод — бесплатный. Именно это правило нужно брать за основу, собираясь воспользоваться покупкой со скидкой.

Во-вторых, могут иметь место промокоды партнеров, среди которых, к примеру, значатся популярные веб-блогеры. Как правило, известные пользователи соцсетей размещают информацию о секретных кодах у себя на страницах.

Третий способ — подписка на аккаунты излюбленных брендов все в тех же социальных сетях.

Многие любители виртуального шопинга признаются, что промокоды — это настоящее спасение. Особенно, если речь идет о крупных приобретениях.