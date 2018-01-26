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План по сбору подписей за Собчак за счет Бердска перевыполнила Новосибирская область

Кандидат в президенты «Против» всех» собрала положенные 100 тыс. подписей в свою поддержку. В регионе штаб Собчак забраковал более 10 тыс. фиктивных автографов.

26.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.

План по сбору подписей за Собчак за счет Бердска перевыполнила Новосибирская область

Ксения Собчак 18 января побывала в Бердске

— Мы уже собрали более 100 тысяч подписей, — сообщила Ксения Чудинова, пресс-секретарь кандидата в президенты Ксении Собчак. — 30 января кандидат «Против всех» принесет подписи в Центральную избирательную комиссию.

Свою лепту в подписную кампанию внес и Бердск. По словам руководителя регионального бердского штаба Александра Михайлеца, в Новосибирской области за выдвижение Собчак на 26 января подписались 2680 человек.

— По региону мы перевыполнили план (нужно было собрать 2500 автографов — прим. ред.), — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Он отметил, что больше всех подписей собрал Бердск, поскольку здесь расположен региональный штаб. В остальных населенных пунктах, в том числе в Новосибирске, сборщики ходили «по улицам и торговым центрам».

Сейчас осталась последняя сверка подписей и уже утром в субботу, 27 января, Михайлец отвезет подписные листы в Москву. Он уверен, что ЦИК не к чему будет придраться. В противном случае, по его словам, это будет уже некий политический выпад в сторону кандидат «Против всех».

— Как проверяют нас, наверное, не проверяют никого. Столько приходило «проверок». Было, что приносили по 500 подписей, заполненные одной рукой. Но у нас в штабе работает графолог, который все проверяет, — рассказал руководитель бердского штаба.

Он не склонен считать, что это делали провокаторы, чтобы навредить Ксении Собчак: скорее всего, люди просто хотели обманом быстро заработать. В Новосибирской области, как отметил Александр Михайлец, забраковали более 10 тыс. «рисованных» подписей, а по стране таких было порядка 500 тыс.

В понедельник, 29 января, Собчак выступит на Первом канале в программе «Познер». Когда установят агитационную юрту кандидат «против всех» в Бердске у ТЦ «Астор», пока неизвестно. Видимо, когда ЦИК даст разрешение Ксении Собчак на полноценную избирательную кампанию и будет сформирован кандидатский бюджет.

Кстати, кандидат в президенты высоко оценила организацию своего визита в Бердск: не было провокаций, народ активно задавал вопросы, она поехала туда, куда хотела — в микрорайоновскую больницу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ксения Собчак побывала в Бердске 18 января.


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(5) Комментариев

  1. Галина

    Мне стыдно за Бердск……

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  2. Аноним

    Ксюша, жги! Проведи ещё дебаты с Грудининым, пусть народ посмотрит на «народного» директора. :-D :-D

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  3. Николай

    Собчак не наберёт в Бердске много голосов, но это сигнал бердским депутатам, общественикам, что много недовольных. Анализ ситуации вскроет причины!
    Один руководитель говорил:»Если не подводить итогов, итоги подведут нас!»

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