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Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска

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Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска

Областная власть и МЧС договариваются об этом с муниципалитетами и бизнесом. Обстановка с пожарами признана в регионе чрезвычайной.

26.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО, 9 коммент.

Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска

Пожарные извещатели стоят примерно 350 рублей

В магазины Новосибирской области повсеместно поступят автономные дымовые пожарные извещатели. Таким способом регион намерен повысить для населения доступность приборов, которые реагируют на первый дым и предупреждают о начале возгорания громким сигналом.

Несмотря на высокий уровень информированности населения о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей, к сожалению, процент тех, кто их ставит в своих домах и квартирах мал. Это связано и с отсутствием непосредственной возможности приобретения, полагают в управлении МЧС по Новосибирской области.

По поручению главы региона министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области прорабатывает с представителями бизнеса вопрос, чтобы в ассортименте магазинов, особенно сетевых, появились самые простые извещатели, которые могли бы быть легко доступны именно по ценовому диапазону и находиться в зоне видимости для посетителей. При таком подходе количество желающих обезопасить свое жилье от пожаров увеличится.

Планируется, что в каждом из 30 муниципальных районов и пяти городских округах Новосибирской области, по меньшей мере, три торговые организации включат в свой ассортимент автономные дымовые пожарные извещатели.

В настоящее время, судя по тому, как часто происходят серьезные пожары и причиненному ими ущербу, многие жители надеются на авось и не используют первичные средства выявления пожара. В 2018 году в Новосибирской области зарегистрировано более 200 пожаров, 80 из — них в Новосибирске. В городах особую озабоченность вызывает частный сектор, в районах области – отдаленные населенные пункты, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала года в Бердске произошло 10 пожаров. Последний — в ночь на 26 января. Сгорел дом в Южном микрорайоне из-за неправильного устройства дымохода печного отопления. По словам начальника 5-го отряда бердской пожарной охраны Константина Рожко, мало того, что в сгоревшем доме не было пожарного извещателя, хозяева еще и поздно вызвали пожарных, пытаясь самостоятельно потушить огонь.

Статистически обосновано, что гибель человека от отравления угарным газом наступает на 8 минуте с момента начала пожара. Дымовой извещатель срабатывает и издает громкий сигнал при появлении даже небольшого количества дыма на начальной стадии возгорания.

— Время реагирования подразделения зависит от времени обнаружения возгорания – это раз, от времени сбора пожарного расчета, оно составляет одну минуту – это два, и, наконец, от времени подъезда к месту пожара. Даже при очень хорошей ситуации 8 минут достижимо в пределах одного квартала. Смысл дымового извещателя заключается в том, что он предупреждает об опасности, когда пожар можно затушить стаканом воды и успеть эвакуироваться без угрозы для жизни и здоровья, — уточнил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов. – Обычный прибор представляет из себя небольшую пластиковую коробку с выводом сигнала и батарейкой, которую нужно менять раз в год. Ставится он на потолок, легко — на два самореза, справиться с этим способен любой человек, который умеет держать в руках отвертку.

Эффективность пожарного извещателя чрезвычайно высока. В Новосибирской области известно несколько случаев, когда прибор спас от угрозы пожара десятки человек в многоквартирных домах, а возгорания были ликвидированы на ранней стадии и значительного ущерба не принесли. В Бердске хозяин горящей квартиры и жильцы целого подъезда спаслись от последствий пожара благодаря своевременной сработке автономного пожарного извещателя. Тревожный сигнал был слышен в соседних квартирах, люди вышли проверить, что случилось, почувствовали запах дыма, вызвали пожарных и самостоятельно эвакуировались. В Кольцово обычный извещатель разбудил спящего нетрезвого мужчину, под которым загорелись матрас и подушка. Он смог быстро потушить возгорание ведром воды.

В регионе бесплатно оснастят приборами противопожарной защиты места проживания социально уязвимых групп населения. После пожара с гибелью пятерых детей власти Новосибирской области приняли беспрецедентное решение: до 100 млн. рублей будет потрачено в Новосибирской области на установку автономных пожарных извещателей в жилье многодетных семей, инвалидов, маломобильных граждан.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в ряде районов семьи отказываются даже от бесплатной установки пожарных приборов, особенно в тех домах, где неисправное печное отопление, где достаточно часто и серьезно курят. Свое нежелание люди объясняют, в том числе, и тем, что слышали о сработках датчика на интенсивный сигаретный дым.

— Будем убеждать, работать с населением – у нас нет других вариантов. Если кто-то не хочет заботиться о своей безопасности и защитить своих близких от пожара, будем помогать, стараться убеждать, обосновывать необходимость установки дымовых извещателей, — добавил генерал Орлов. — Сейчас уже готовы предложения по реализации адресной поддержки. Первыми социальную помощь получат, конечно, многодетные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды. По всей области, включая город, дома около 40 тысяч семей в этом году оснастят современными автономниками с выводом не только звукового сигнала, но и SMS и голосового оповещения сразу на шесть телефонных номеров. Всего в группу пожарного риска в регионе входят 117 тысяч семей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в домах бердских многодетных семей уже начали устанавливать пожарные извещатели за счет городского бюджета.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    в колорлоне продают извещатели, но батареек к ним нет.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. !!!

    Это по нашенски-извещатели в магазине,а батарейки можно заказать из Японии или Китая.А какая будет цена этих извещателей и как надолго будет хватать этих самых батареек?

    Thumb up 1 Thumb down 4

    • a.danilov

      вбил в поиск яндекса.
      Практически все извещатели с Кроной(9В), ну, либо с обычными пальчиковыми.
      Более чем доступные элементы питания.

      Thumb up 3 Thumb down 1

      • местный

        Помимо кроны еще используются иногда CR123A — литиевый элемент питания.

        Такой тип достаточно часто используется в сигнализациях и других устройствах, для которых важно долгое время работы и независимость от температуры (штатно до -30 градусов).

        У меня такие в фонарике стоят например.
        Продаются много где на самом деле. Помимо радиотехники можно в ДНС зайти например.

        Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      почитай инструкцуию и поймешь насколько хватает!

      Бывают на обычных мизинчиковых, бывают на Кронах. может на на 123А есть — не видел.

      Батарейки примерно на год хватает. Когда садится — начинает изредка попискивать чтобы предупредить

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  3. Аноним

    «Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска»

    Когда Бердск САМ начнет выпускать противопожарные датчики? Или китайцев вечно кормить будем?

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    • южанин

      как обычно: бубнить и нудить не зная сути!

      То что продают и ставят у нас изготавливает
      ООО «КБ Пожарной Автоматики»
      г. Саратов, ул. Ульяновская, 25

      ребята работают то ли 16, то ли 18 лет уже

      Thumb up 0 Thumb down 0

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