«Сибирский Антрацит» подписал трехстороннее Соглашение о сотрудничестве с Правительством Новосибирской области

В январе 2018 года подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и угледобывающими предприятиями региона – акционерным обществом «Сибирский Антрацит» и обществом с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный».

Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Травников Андрей Александрович, генеральный директор

АО «Сибирский Антрацит» Попрыгаева Анастасия Владимировна и генеральный директор ООО «Разрез Восточный» Подмиглазов Максим Владимирович.

Главной целью Соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по развитию угледобывающей отрасли, экономической и социальной сферы Новосибирской области. Эта задача соответствует Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Губернатора Новосибирской области.

Соглашение содержит обязательства сторон по всем ключевым вопросам социально-экономической политики. Они включают реализацию природоохранных программ, создание безопасных условий труда, обеспечение занятости населения и социальной защиты работников.

По словам Анастасии Владимировны Попрыгаевой, генерального директора «Сибантрацита», подписанное Соглашение «будет способствовать дальнейшему росту производства, а значит – росту эффективности предприятия, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, уплате дополнительных налогов в разные уровни бюджетов».

Андрей Александрович Травников отметил: «Отрадно, что за последние несколько лет в Новосибирской области появилось не просто несколько крупных предприятий, а целая угледобывающая отрасль, которая в 2017 году во многом обеспечила значительный рост производства в индустриальном комплексе региона. Инвестирование в данную отрасль вносит существенный вклад в экономическое развитие всей Новосибирской области».

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