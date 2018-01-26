Скандал: в незаконных тратах обвиняют новосибирский Биотехнопарк

Обсуждение работы Биотехнопарка прошло на заседании бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области 24 января. Со стороны Биотехнопарка встречу посетил председатель совета директоров предприятия Андрей Бекарев. По его словам, генеральный директор Владимир Кожевников не смог прийти, потому что находится в отпуске.

«Без злого умысла»

Ранее РБК Новосибирск писал про отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области, которая обнаружила ряд нарушений в финансовой деятельности АО «УК «Биотехнопарк». Речь шла о нецелевых и неэффективных тратах региональных денег.

На заседании Бекарев согласился с замечаниями КСП, отметив, что многие нарушения связаны с тем, что Биотехнопарк формировался в сложный период, когда происходили резкие колебания курса валют.

«Безусловно, при реализации впервые такого проекта не хватало опыта, поэтому очень многие вещи изначально не были утверждены, согласованы и делались на коленке, на ходу.

Многие вещи, которые отмечены, точно сделаны не из злого умысла, это не хищения.

Все осталось в рамках Биотехнопарка, но, безусловно, многое из того, что было сказано, требует пояснений», — сказал Бекарев.

Согласно отчету КСП, основные нарушения связаны с покупкой оборудования. Региональный бюджет выделил деньги, но оно не было поставлено. Эту ситуацию Бекарев объяснил «некоторыми решениями, которые принимались оперативно, может, в угоду определенным желаниям и требованиям со стороны губернатора». Также нарушения были найдены в сделках по продаже площадей. По данным КСП, Бекарев приобрел 300 кв. м офисных помещений Биотехнопарка за 7 млн руб., что ниже рыночной цены.

Глава департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов отметил, что сделка по приобретению оборудования была произведена еще до того, как департамент стал акционером Биотехнопарка. «То есть мы ее получили в готовом виде. Мы проверяем эту ситуацию. Также, если подтвердятся выводы КСП о продаже площадей, то будет рассмотрен вопрос уголовного преследования», — заявил Шилохвостов.

Критикуя финансовую политику руководства, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов назвал траты Биотехнопарка «спусканием бюджетных денег в корзину». «Вы можете объяснять, вытаскивать планы, разворачивать карты, показывать, какие недра, сколько нефти под вашим Биотехнопарком находится. Вот, по сути, ответьте на вопрос, понимали ли вы, что рано или поздно это все будет обсуждаться на площадке Заксобрания?», — спросил Панферов.

В свою очередь Бекарев отметил, Что не только понимал, но и призывал обсудить этот вопрос:

«Конечно, я не согласен с подходом, что все спускается в корзину. Повторюсь, я надеюсь, что все потраченное до копейки пошло в дело, в нужном направлении и в интересах области».

Зампредседателя комитета по бюджетной политике Ирина Диденко обратилась к министру экономического развития региона Ольге Молчановой с вопросом, каким способом осуществлялась оценка эффективности использования бюджетных средств. Молчанова объяснила, что оценка основывалась на отчете от управляющей компании Биотехнопарка. ​ «Об этом КСП и пишет, что нам предоставили недостоверные данные», — объяснила она.

Нужна стратегия

По мнению Молчановой, ситуация связана с отсутствием стратегии развития Биотехнопарка. По ее словам, этот вопрос неоднократно обсуждался, и руководство Кольцово отправляло предложения, но возникли «принципиальные разногласия».

«Администрация Кольцово считает, что стратегию нужно рассматривать только с привязкой к Кольцово в целом. То есть вся территория поселка должна быть территорией инноваций. Если так рассуждать, то получается очень большой объем инвестиций», — рассказала Молчанова.

В свою очередь Минэкономразвития рассматривал Биотехнопарк на той площадке, на которой он существует сейчас. «Это 20 га территории. Сейчас важно, чтобы именно эта площадка приносила доходы. Развитие Кольцово — другой вопрос. Поэтому будем обсуждать исходя из того, что создано», — резюмировала министр.

«Частная контора за государственный счет»

Итог заседания подвел спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Он заявил, что не считает скачки валют достаточным оправданием для нарушений. «Так причем здесь доллар? Мы идем по акту контрольно-счетной палаты, где все по полочкам», — сказал Шимкив.

Спикер добавил, что больше всего его удивляет отношение Романа Шилохвостова: «С невинным лицом: ничего не знаю, ничего не видел! Можно четко констатировать, что нет никакого управления государственной собственностью. По факту того, что мы сегодня услышали — мы опять имеем частную контору за государственный счет.

На их месте бы после такого акта встать, уволиться и убежать подальше, но они сейчас, я вас уверяю, будут до конца сидеть».

В итоге было решено выслушать гендиректора Владимира Кожевникова на следующем заседании комитета, а затем направить обращение к врио губернатора Андрею Травникову.