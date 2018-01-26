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Трамп даст гражданство США двум миллионам нелегальных мигрантов

Взамен президент попросит у Конгресса $25 млрд на стену на границе с Мексикой.

26.01.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Трамп даст гражданство США двум миллионам нелегальных мигрантов

Дональд Трамп

Белый дом представит Конгрессу компромиссный вариант иммиграционного законопроекта, который даст возможность получить американское гражданство 1,8 млн человек, нелегально прибывшим в США, будучи несовершеннолетними, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

По подсчетам администрации, этой возможностью смогут воспользоваться почти 700 тысяч мигрантов, ранее находившихся в США про программе DACA, а также еще 1,1 млн человек, которые не воспользовались своим правом на участие в ней.

Получить американское гражданство эти люди смогут по истечении 10-12 лет, если у них не будет проблем с законом.

В обмен на эту уступку президент Дональд Трамп потребует согласовать выделение $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой и существенные перемены в иммиграционной политике: в частности, сокращение поддержки для семей мигрантов и отмену визовой лотереи для некоторых стран.

Источники в администрации президента называют это «щедрым предложением» и реальной возможностью достичь соглашения между демократами и республиканцами.

Ожидается, что официально законопроект будет представлен конгрессменам 5 февраля — за три дня до того, как снова закончится финансирование госучреждений США, возобновленное на две недели 23 января.

До этого федеральное правительство не работало три дня из-за того, что сенат не смог прийти к согласию по вопросу о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации молодых мигрантов, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было свертывание программы DACA , запущенной при Бараке Обаме. Она позволяла несовершеннолетним нелегальным мигрантам (их чаcто называют «мечтателями») получать отсрочку депортации и пользоваться некоторыми правами (водить машину, получать образование, устраиваться на работу), хотя и не давала возможности получить гражданство. По подсчетам властей, этой программой на данный момент воспользовались почти 800 тысяч человек.


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