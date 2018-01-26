Лишь 169 российских атлетов допустил МОК до Олимпиады-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, допущенных до зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на ОКР, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia (олимпийский атлет России).

Точное количество россиян, вошедших в заявку на Игры и получивших допуск до олимпийских соревнований, стало известно в четверг, передает ТАСС. При этом вместе с тренерами и специалистами заявка будет состоять из 340 человек. Изначально ОКР подавал в МОК список из 500 атлетов. 19 января было объявлено о том, что специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая занималась отбором спортсменов согласно критериям МОК, сократила список на 111 человек.

Нынешняя же неделя для ряда атлетов выдалась весьма драматичной: поочередно приходила информация о недопуске на Олимпиаду таких спортсменов, как шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, чемпион Игр-2014 биатлонист Антон Шипулин, и ряда других россиян, которые всерьез претендовали на олимпийские медали.

Больше всего решение МОК о недопуске многих лидеров ударило по биатлонистам и конькобежцам. Биатлонисты не смогут выступить полноценными командами в мужской и женской эстафетах — лишь в четверг стало известно о допуске на Игры Матвея Елисеева, что позволит россиянам принять участие в смешанной эстафете.

Конькобежцы лишились рекордсмена мира на дистанции 1500 м и трехкратного чемпиона мира на этой дистанции Дениса Юскова и мирового рекордсмена на 500 м, многократного чемпиона мира на отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье Павла Кулижникова. Помимо этого, россияне не смогут принять участие в командных гонках, учитывая, что в Пхёнчхане у мужчин побежит только один человек, а у женщин — трое.

Болезненные потери понесли команды по фигурному катанию, шорт-треку и санному спорту. У фигуристов недопуск Ксении Столбовой не позволит выступить на Олимпиаде ее спортивной паре с Федором Климовым, которая завоевала золото ОИ-2014 в командном турнире. Правда, в Пхёнчхане все увидят продолжение дуэли Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В шорт-треке в отсутствие Ана и опытной Татьяны Бородулиной за медали смогут побороться Семен Елистратов и Софья Просвирнова. В санном спорте до Олимпиады не допустили серебряного призера Игр в Сочи Татьяну Иванову и перспективную Викторию Демченко. Это ослабило женскую команду, но чемпион мира 2015 года Семен Павличенко и действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов в Южной Корее выступят.

«Последние два дня мы работали с МОК, чтобы отстоять их [лидеров], но они туда не вошли», — рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В мужском хоккее приглашения не получили пять игроков, из которых на поездку в Пхёнчхан реально претендовали двое: защитник Антон Белов и нападающий Сергей Плотников. Обоих подвело то, что их имена упоминались в связи с допинговыми историями. Белов в свое время отбывал трехмесячную дисквалификацию, а по Плотникову проходила информация о его предупреждении от Международной федерации хоккея из-за сданной допинг-пробы с положительным результатом. Правда, Федерация хоккея России в августе прошлого года эту информацию опровергала.

В женском хоккее в среду появилось сообщение о том, что МОК не выдал приглашение Людмиле Беляковой, имевшей опыт выступления в Северной Америке. Однако на следующий день стало известно, что она, как и Елисеев, изначально не были включены в число допущенных из-за технической ошибки. Оба оказались в списке 169 олимпийцев.

По словам Колобкова, решение об участии в Олимпиаде спортсмены будут принимать сами. При этом речи об отказе от выступления на Играх из солидарности с отстраненными атлетами, судя по всему, не ведется. «На олимпийском собрании все высказались за участие в Олимпийских играх. Приглашения будут разосланы индивидуально, но я на данный момент ни от кого не слышал про то, что кто-то не хочет участвовать», — рассказал вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Спортивное руководство страны намерено, по словам Колобкова, биться за каждого отстраненного от Олимпиады спортсмена. «Вообще, мы получили подтверждение в Спортивном арбитражном суде, что заявки [на Игры] могут рассматриваться до 5 февраля. Мы ждем подтверждения от МОК, что такой вариант возможен», — отметил министр спорта. Не получившие права выступить в Пхёнчхане атлеты уже подали иски в гражданский суд Швейцарии.

Утешением для тех, кто не поедет в Пхёнчхан, станут специальные соревнования, которые будут проводиться, чтобы спортсмены не теряли практики. «Мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами, подберем для них удобное время. Сроки будут согласованы с федерациями. Сейчас мы прорабатываем некие технические детали», — рассказал Колобков.