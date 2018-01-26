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Однополый брак впервые признали в России

Мужчины официально оформили отношения в Копенгагене. А в Москве им поставили штампы в паспорт о семейном положении без вопросов — все по закону.

26.01.2018 Фото: Википедия 4 коммент.

Однополый брак впервые признали в РоссииВ России официально был признан брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где однополые браки легализованы. Об этом в эфире Дождя рассказали сами Стоцко и Войцеховский.

Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018 года. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак (копии паспортов есть у Дождя). Сотрудник оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице», все это заняло пять минут, рассказали Стоцко и Войцеховский. По их словам, это первый случай в российской истории.

Как следует из семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, «препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье семейного кодекса».

В этой статье говорится, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы на вопрос Дождя, можно ли поставить штамп в российском паспорте, если однополый брак был заключен за границей, сослались на семейный кодекс, в котором говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

«Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, “добровольное согласие лиц, вступающих в брак”. Дальнейшее обсуждение Вашего вопроса полагаю нецелесообразным», — ответили Дождю в пресс-службе, не пояснив вопрос с признанием иностранного брака.

В 2014 году в Санкт-Петербурге зарегистрировали брак между девушкой и трансгендером. Бракосочетание стало возможным, поскольку трансгендер в тот момент еще не поменяла паспорт и по документам была мужчиной. «Официально это брак между мужчиной и женщиной, но фактически между двумя женщинами», — объяснил тогда представитель ЛГБТ-организации «Выход».

Других сообщений об официально зарегистрированных однополых браках Дождю обнаружить не удалось.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Путен ты доволен? Зачем допускаешь разврат в нашу страну? Кто тебе позволил? Православные не будут за тебя голосовать и выйдут на митинг за Навального!

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  2. О времена! О нравы!

    О! «Поздравляю» началось….

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  3. Покайтесь

    Психические отклонения, разного рода извращения, становяться нормой. Нас ждёт участь садома и гомморы.

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  4. Аноним

    В многофункциональном центре (МФЦ) Москвы назвали ложной информацию о регистрации брака двух мужчин.
    «Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется», — настаивают в МФЦ.
    О регистрации брака Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали «Дождю» и РБК. «Дождь» после опровержения МФЦ подчеркнул, что канал писал о признании уже зарегистрированного за границей брака, а не о его регистрации.
    РБК пишет, что собеседники предоставили фотографии своих паспортов, на 14-й странице которых в графе «Зарегистрирован брак с гр». указаны фамилии Стоцко и Войцеховского соответственно.
    Стоит отметить, что признание однополого брака, заключенного за пределами России, не противоречит положениям Семейного кодекса РФ. Согласно ст. 158 СК РФ, браки между гражданами России, а также между гражданами РФ и иностранцами, заключенные за границей с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в том случае, если отсутствуют препятствующие обстоятельства, перечисленные в ст. 14 СК РФ. http://classic.newsru.com/russia/26jan2018/mfcsays.html
    )) кому верить то ? был ли мальчик?

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