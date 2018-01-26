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Одна сигарета в день смертельно опасна

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Одна сигарета в день смертельно опасна

Снижение выкуренных сигарет не поможет здоровью, нужно избавляться от вредной привычки, советуют ученые.

26.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Одна сигарета в день смертельно опасна

На всех пачках с сигаретами размещены устрашающие картинки

Всего лишь одна сигарета в день таит в себе смертельную опасность для человека, считают ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The BMJ, передает РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что даже умеренное курение может вызвать коронарную недостаточность и повышает риск возникновения инсульта. Они также предупреждают, что не существует безопасного количества выкуренных сигарет. По их мнению, даже одна сигарета в день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В связи с этим ученые рекомендуют полностью отказываться от курения, а не снижать количество сигарет. Однако исследователи отмечают, что уменьшение числа выкуренных сигарет в день также снижает риск возникновения рака.

Специалисты также подчеркивают, что риск возникновения заболеваний при курении у женщин выше, чем у мужчин.

За основу исследования взят метод мета-анализа, в ходе которого ученые изучили свыше 50 научных публикаций, связанных с влиянием курения на здоровье человека.


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