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«Аэрофлот» продал первый билет за 5 рублей болельщику ЧМ по футболу

Билет по специальному тарифу приобрел фанат из Новосибирска. За перелет в Москву и обратно он заплатил 10 рублей с учетом всех сборов.

26.01.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Аэрофлот продал первый билет за 5 рублей болельщику ЧМ по футболу

Официальная символика ЧМ-2018 по футболу в России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

Первым пассажиром, купившим билет на рейс Аэрофлота за пять рублей, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов: по 5 рублей за каждый полетный сегмент.

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс – давний партнер Аэрофлота по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.

Специальный «тариф болельщика» Аэрофлот ввел 1 января с целью обеспечения доступности игр Чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Специальный тариф экономического класса составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча).

Для оформления билета по такому тарифу необходим российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России.


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(1) Комментарий

  1. Тоже пенсионер

    А убытки аэрофлота возместит налогоплатильщик?

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