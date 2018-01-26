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Знать правила поведения, а не буквы советуют первоклассникам в Бердске

О подготовке к школе родителям дошколят рассказали на общегородских собраниях. С 1 февраля начинается запись в 1-е классы бердских школ.

26.01.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев

Знать правила поведения, а не буквы советуют первоклассникам в Бердске

Общегородское родительское собрание прошло в бердском ДК «Родина»

Минобрнауки Новосибирской области информирует о сроках и условиях подачи заявлений о приеме в школу первоклассников. Прием в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, начнется с 1 февраля 2018 года и завершится не позднее 30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2018 года.

Для проведения организованного приема граждан государственные и муниципальные образовательные организации размещают на информационном стенде, на своем официальном сайте распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. А также информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.

Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

Для приема ребенка в первый класс: родители детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Родители детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Все дети, подлежащие обучению, проживающие на территории Новосибирской области, будут приняты в 1-й класс в общеобразовательные организации не позднее 5 сентября 2018 года.

В Бердске для родителей первоклассников прошло два общегородских собрания. 20 января — для жителей центра города, 23 января — для микрорайоновцев, рассказали в пресс-центре мэрии.

В ходе собрания родители получили ответы на различные вопросы, касающиеся устройства ребенка в школу: сбор документов, медицинское обследование, психологическая подготовка и многое другое.

Начальник управления образования Жанна Тузова рассказала о документах, которые родители обязаны предоставить для поступления ребенка в 1-й класс. Список документов находится на сайте управления образования и молодежной политики города Бердска. Жанна Леонидовна отметила, что родителям не следует подавать документы сразу в несколько школ, а лучше ознакомиться с каждой, и выбрать лучшее учебное заведение.

Директор школы №2 Евгения Перфилова рассказала о подготовке детей к учебе. Родители должны обучить будущих первоклассников элементарным правилам поведения в обществе, умению обслуживать себя, этическим нормам, умению ориентироваться в пространстве. Евгения Юрьевна отметила, что не обязательно, чтобы к 1-му классу дети умели читать и писать. В противном случае, они могут потерять интерес к учебе на начальных порах получения образования.

Также в ходе собрания выступили заместитель главного врача Юлия Звягинцева и психолог Жанна Повисок, которые рассказали о медосмотрах и психологической подготовке детей перед школой. С приветственным словом к родителям обратилась директор ДК «Родина» Людмила Ивановна Чуркина и сказала напутственные слова присутствующим родителям.

Родители, пришедшие на собрание, задали множество вопросов, на которые получили ответы специалистов.


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