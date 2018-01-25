Жители Бердска про УК: Мы скоро тоже майдан устроим!

Во время встречи начальника Госжилинспекции по Новосибирской области Евгения Понамарева с жителями Бердска сегодня, 25 января, последние пообещали «стрелять», если ситуация с управляющими компаниями не поменяется.

Собственники квартир настаивали на том, что УК «Сибирский стандарт» плохо выполняет свою работу, и заподозрили руководство обслуживающей организации в нечестности, а также в подделке подписей. Однако директор компании Федор Седов опровергает эти обвинения.

«Меня назвали инквизицией»

Евгений Пономарев в начале встречи отметил, что ГЖИ уполномочена проверять спорные ситуации, которые возникают между собственниками жилья и управляющими компаниями.

— Мы созданы для не для того, чтобы выступать на рынке в качестве полицейских. Меня вчера назвали инквизицией. Мы действуем как регулятор рынка и организатор процесса взаимодействия между УК и собственниками. Многие говорят нам: «Вы обладаете фантастическими функциями: карать, расстреливать и забирать лицензии без суда и следствия, составлять протоколы, понуждать УК делать ремонты и выполнять все, что захотели собственники». Я говорю «Да! Но только в рамках закона», — объяснил Пономарев.

Он также подчеркнул, что новые правила, которые утвердили 1 мая 2015 года — это знаковый момент для всего рынка управления.

— Все управляющие компании должны были получить лицензию на право управления многоквартирными домами. Необходимо было директору либо его заму пройти обучение и ответить на 100 вопросов. Из них всего лишь 8-6 надо было знать правильно. Надо было заплатить госпошлину, иметь регистрацию на территории РФ, директору — не иметь судимости и разместить информацию на сайте «Реформа ЖКХ», — перечислил Евгений Александрович.

В результате, по его словам, лицензию получили все, кто пожелал. И сейчас на областном рынке ЖКХ действует 386 управляющих компаний. Из них примерно 68 имеют дома в управлении.

Но собственников интересовали вопросы, которые касаются непосредственно их УК. Например, они рассказали, что в одном из протоколов общего собрания, предоставленного им управляющей компанией, фигурировали подписи людей, которые уже умерли. Бердчане написали заявление в полицию и ждут результатов экспертизы. Кроме того, они спросили Пономарева, кто должен заверять оригиналы документов.

— У кого будут такие полномочия заверять наши протоколы и бюллетени, полностью пакет документов. В судах копии не принимают! — возмущались жители.

Начальник ГЖИ объяснил, что доказать и проверить подлинность протокола общего собрания вообще сложно.

— Что такое подлинник протокола общего собрания? Он делается на гербовой бумаге? Нет. Он заверяется печатью? Нет. Я вот вам предоставлю два абсолютно одинаковых документа. Печати нет, нет номеров, нет бланков протоколов собрания. Какой является подлинником, какой копией? Я предлагал другое: протокол общего собрания заверять печатью в ГЖИ. Но все, что мне принесут с подписями в дальнейшем также будет считаться подлинником. Парадокс ситуации заключается в том, что законодательная гора родила мышь, которая ни на что не влияет. Суды опять будут ориентироваться на то, что вы им принесете, запросят для сверки у меня мой подлинник, — констатировал Пономарев.

Автор видео Елена Медведева



Коммунальный «майдан»

Волновал жителей и вопрос плохого обслуживания их домов. Многие говорили о том, что дворники и технички не хотят делать свою работу из-за маленьких зарплат.

— Не видела неделями техничку, дворник не работал, потом затопило подвал. Мы деньги платим, а услуг не получаем, — рассказали бердчане.

Евгений Понаморев заверил, что это, однозначно, нарушение прав собственников — им не оказали услугу надлежащего качества. В таких случаях нужно составлять акт невыполненных работ и требовать перерасчет.

— Если после вашей заявки я проверю, а управляющая компания не проведет уборку двора, я не буду спрашивать у руководства, сколько зарплата у дворника и какой тариф. Мне это не интересно. Двор должен быть чистым. Но если вы хотите сами определять работу технички, то для этого законодатель предусмотрел иные формы управления. Например ТСЖ, — отметил руководитель Госжилинспекции.

Также жители Бердска пожаловались, что у них со счетов якобы исчезли большие суммы. А это деньги всех собственников, которые копили, например, на ремонт. В зале говорили о пропавших миллионах. Собственники настаивали: они хотят избавиться от управляющей компании, но та чинит им препятствия «и, вообще, приходят и устраивают «майдан».

«Мы скоро сами майдан устроим», «Мы стрелять скоро будем. Доведут!», — возмущались бердчане.

Автор видео Елена Медведева



Между тем директор УК «Сибирский стандарт» Федор Седов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что эти обвинения не соответствую действительности. Во-первых, многие присутствующие — жители тех домов, от которых сама управляющая компания отказалась несколько лет назад. И ни о каких исчезнувших суммах не может быть и речи.

— Они слышат то, что хотят слышать, а не руководствоваться законом. Все, что касается денег, у них есть в отчетах. Но почему-то они считают, что у них там какие-то деньги… Если бы что-то было незаконно, то ГЖИ давно этим занималась бы. Они, кстати, запросили у нас документы, мы все представили, и ГЖИ проверила, — резюмировал Федор Геннадьевич, подчеркнув, что у ГЖИ в его УК претензий нет.