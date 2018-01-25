Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области

Новосибирский избирком нашел признаки диcкредитации Владимира Путина в листовках к мартовским выборам-2018. Авторы в шуточной форме призывают голосовать за кандидата.

Управление МВД по Новосибирской области обнаружило в интернете макеты листовок, стилизованных под официальную печатную продукцию ЦИК России. Они оформлены в виде приглашения на выборы 18 марта 2018 года, «подписанные» главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, передает Тайга.инфо.

Полиция попросила облизбирком дать правовую оценку материалов, сказано в официальных документах комиссии. Там же частично цитируется текст.

«В листовке <…> содержится обращение от имени Памфиловой с приглашением избирателей 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина, [с] указанием, что „Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну. Надеемся, что вы не станете жертвой деструктивных сил, которые призывают вас присоединиться к забастовке избирателей и не ходить на избирательные участки 18 марта, — говорится в решении комиссии. — Ваше участие в выборах — главный залог обогащения Владимира Владимировича Путина и его окружения еще как минимум на шесть лет“».

На другой листовке, как сказано в документах избиркома, «также содержится обращение от имени председателя <…> Памфиловой к избирателям о том, что «18 марта 2018 года состоится переназначение президента России Владимира Путина, которое мы по традиции называем выборами». «Приходите! Мы максимально упростили для вас задачу и не допустили к участию ни одного реального конкурента», — добавляют авторы.

Новосибирский избирком решил, что в макетах листовок «распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате в президенты Российской Федерации Путине В. В. в сочетании с негативными комментариями, описываются возможные последствия избрания кандидата Путина В.В.». В тексте «содержатся признаки предвыборной агитации», а распространение листовок будет способствовать «формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату Путину В.В.»

Избирком постановил признать макеты листовок незаконными. Также решено сообщить об этом в полицию.