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Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае

18-летний житель Чувашии не успел выбраться из спального мешка и на него рухнула горящая палатка. Юноша скончался в ожоговом центре.

25.01.2018 Фото: © vk.com/an.rubtsov 4 коммент.

Сгорел заживо солдат срочник на учениях в Алтайском крае

Андрей Рубцов прослужил с 28 октября 2017-го по 22 января 2018 года

18-летний срочник Андрей Рубцов погиб на полевых учениях в Алтайском крае. Палатка, в которой находились солдаты, загорелась. Молодой человек не успел выбраться.

Инцидент произошел в ночь на 22 января, когда военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский находились на полевых учениях.

По предварительным данным, призывник не успел выбраться из спального мешка и горящая палатка упала на него. В результате он получил серьезные ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. Военнослужащий скончался в Центре термических поражений, не приходя в сознание, передают «Вести».

«Нам позвонили сразу после происшествия 22 января. На Андрее не осталось живого места — ожоги покрывали 70 процентов тела, — рассказала КП мать погибшего Рена Рубцова. — Его отвезли в барнаульский ожоговый центр. Сказали, держитесь и молитесь Богу, чтобы выкарабкался. Я больше ничего не могла сказать, мне стало плохо. Потом еще несколько раз звонили, но я уже не помню, о чем говорили — все, как в тумане. Помню, что спрашивала, как такое могло произойти, что мой сын сгорел заживо. Все живы, он один остался там. Объясните, как мне теперь жить дальше? Больше я с ними не разговаривала, дала номер брата, они созванивались».

Андрей Рубцов был призван на службу в конце октября прошлого года из деревни Большие Шиуши, Чувашия. По словам матери, он называл армию «своим призванием» и хотел написать заявление на службу по контракту.

Сейчас расследованием происшествия занимается военная прокуратура. Там подтвердили факт пожара, но от дальнейших комментариев СМИ отказались.


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(4) Комментариев

  1. Веда

    Вот интересно кто придумал проводить учения в 45° и жить в палатке на поле..которое продувается(((*?(((бардак полный. Они итак там с госпиталей не выходят пневмония валом а их на поля…у сына с роты 60 человек всего 15 в отряде на полигоне остались(((и не ложат пока харкать кровью не начнешь или не упадет солдат((((((премии их видилите лишают когда солдаты болеют(((

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  2. Аноним

    А где новые негорючие материалы?

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  3. Поросёнок Пётр

    Армия дело такое, каждый год в российской армии по тем или иным причинам гибнет несколько сотен человек.
    Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012–2016 годах. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626. Как говориться, обратите внимание на потери 2014 года, когда начались активные боевые действия на Украине, немножко поихтамнетили ;)

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  4. Аноним

    Страшная трагедия. Пока мы растим своих сыновей то не кто не помогает. С боем выбиваем места в дет. садах,лечим в обшкрябонных больницах,в школах сдай деньги на ремонт, Поборы,поборы, а потом еще найди силы получить груз 200 в мирное времяИ дальше как жить?. сердце от боли останавливается. Светлая память тебе мальчик. Извени что наша Армия тебя не сберегла. Только не пишите что сам виноват.

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