Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае

18-летний срочник Андрей Рубцов погиб на полевых учениях в Алтайском крае. Палатка, в которой находились солдаты, загорелась. Молодой человек не успел выбраться.

Инцидент произошел в ночь на 22 января, когда военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский находились на полевых учениях.

По предварительным данным, призывник не успел выбраться из спального мешка и горящая палатка упала на него. В результате он получил серьезные ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. Военнослужащий скончался в Центре термических поражений, не приходя в сознание, передают «Вести».

«Нам позвонили сразу после происшествия 22 января. На Андрее не осталось живого места — ожоги покрывали 70 процентов тела, — рассказала КП мать погибшего Рена Рубцова. — Его отвезли в барнаульский ожоговый центр. Сказали, держитесь и молитесь Богу, чтобы выкарабкался. Я больше ничего не могла сказать, мне стало плохо. Потом еще несколько раз звонили, но я уже не помню, о чем говорили — все, как в тумане. Помню, что спрашивала, как такое могло произойти, что мой сын сгорел заживо. Все живы, он один остался там. Объясните, как мне теперь жить дальше? Больше я с ними не разговаривала, дала номер брата, они созванивались».

Андрей Рубцов был призван на службу в конце октября прошлого года из деревни Большие Шиуши, Чувашия. По словам матери, он называл армию «своим призванием» и хотел написать заявление на службу по контракту.

Сейчас расследованием происшествия занимается военная прокуратура. Там подтвердили факт пожара, но от дальнейших комментариев СМИ отказались.