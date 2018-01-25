Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Вечером сегодня, 25 января, председатель Бердского суда Павел Яковинов завершил оглашение приговора 42-летней бердчанке Вере Лисициной. Ее обвиняли в убийстве собутыльника, которого она зарезала его же ножом. Осужденной придется заплатить 600 тыс. рублей по иску родственников убитого. Лисицина на скамье подсудимых признала свою вину.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кровавая драма развернулась 15 июля 2017 года. Лисицина, ее знакомый и потерпевший Александр Григорьев пили вместе прямо напротив наркологического отделения бердской горбольницы на ул. Попова. Как это часто бывает, попойка закончилась ссорой.

После взаимных оскорблений Лисицина и Григорьев начали драться. Сначала бердчанка оттолкнула и ударила соперника. Но тот достал из кармана складной нож. Обвиняемая не растерялась: выхватила нож у Григорьева, который, к слову, на 10 лет был ее старше, и этим же ножом нанесла ему удары в руки и в сердце. Последнее ранение оказалось смертельным.

С места преступления Лисицина и ее знакомый незамедлительно скрылись. Однако все происходило на глазах пациентов наркологии, которые описали полицейским внешность предполагаемой убийцы. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что правоохранители искали «даму в черном с собачкой и мужчину с обнаженным торсом». Задержали их возле дома №11 по ул. Ленина.

В суд материалы дела поступили в сентябре 2017-го, а 10 октября состоялось первое заседание процесса.