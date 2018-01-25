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Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Вера Лисицина заколола собутыльника в сердце его же ножом. Кровавая драма развернулась под окнами наркологического отделения бердской ЦГБ.

25.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Судебный процесс длился 4 месяца

Вечером сегодня, 25 января, председатель Бердского суда Павел Яковинов завершил оглашение приговора 42-летней бердчанке Вере Лисициной. Ее обвиняли в убийстве собутыльника, которого она зарезала его же ножом. Осужденной придется заплатить 600 тыс. рублей по иску родственников убитого. Лисицина на скамье подсудимых признала свою вину.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кровавая драма развернулась 15 июля 2017 года. Лисицина, ее знакомый и потерпевший Александр Григорьев пили вместе прямо напротив наркологического отделения бердской горбольницы на ул. Попова. Как это часто бывает, попойка закончилась ссорой.

После взаимных оскорблений Лисицина и Григорьев начали драться. Сначала бердчанка оттолкнула и ударила соперника. Но тот достал из кармана складной нож. Обвиняемая не растерялась: выхватила нож у Григорьева, который, к слову, на 10 лет был ее старше, и этим же ножом нанесла ему удары в руки и в сердце. Последнее ранение оказалось смертельным.

С места преступления Лисицина и ее знакомый незамедлительно скрылись. Однако все происходило на глазах пациентов наркологии, которые описали полицейским внешность предполагаемой убийцы. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что правоохранители искали «даму в черном с собачкой и мужчину с обнаженным торсом». Задержали их возле дома №11 по ул. Ленина.

В суд материалы дела поступили в сентябре 2017-го, а 10 октября состоялось первое заседание процесса.


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(2) Комментариев

  1. Adeli

    самооборона в действии…
    не она бы зарезала, так её бы зарезали
    ну хоть живая осталась, через 4 года выйдет по УДО

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    • Аноним

      Не — если бы еехотели зарэзать , то зарэзали .
      Просто кто то решил напугать ножичком , Лисицина это смекнула иначе бы не забрала нож и просто беспощадно в пьяном угаре стала его тыкать .

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