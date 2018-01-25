Отстраняют от Олимпиады-2018 российских чемпионов Игр в Сочи

Список приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов может сократиться на треть, причем выпасть из него могут даже те, кто не нарушал «антидопинговых правил». Независимая комиссия под руководством француженки Валери Фурнейрон во вторник уже не пригласила на Игры-2018 более ста титулованных атлетов из РФ. Теперь список допущенных до Игр предстоит рассмотреть OARIG — комиссии МОК, принимающей окончательное решение. По словам собеседника «Известий» в Олимпийском комитете России (ОКР), на этот раз «под сокращение» могут попасть чемпионы сочинских Игр — в их числе Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев и Илья Черноусов. Эксперты и спортсмены отмечают, что решение не пускать в Пхенчхан ничем не скомпрометировавших себя спортсменов имеет «абсолютно политический» контекст.

Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января. При этом в МОКе уже заявили, что на Олимпиаду могут не попасть даже атлеты, к которым нет «допинговых» претензий. Список тех, кто поедет на Игры, предстоит утвердить специальной комиссии МОКа под руководством члена исполкома организации Николь Хевертц. Помимо нее в рабочую группу вошли член комиссии спортсменов МОКа Данка Бартекова и генеральный директор МОКа Кристоф де Кеппер. Они получат право на дальнейшее исключение российских спортсменов из списка, однако вносить в него новые фамилии уже не смогут.

В ходе второй проверки количество участников (спортсменов и тренеров) от России может сократиться еще на треть. Об этом «Известиям» рассказал источник в ОКР.

— В лучшем случае комиссия Николь Хевертц согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом, — отметил он. — Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры.

Если комиссия МОКа действительно решит исключить из списка всех участников сочинской Олимпиады, то сборная России лишится ряда потенциальных медалистов Игр-2018. В том числе призеров Сочи-2014, которых еще не отстранили от участия в соревнованиях в Пхенчхане. Среди них — Вик Уайлд (два золота, сноуборд), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (золото в командных соревнованиях, фигурное катание), Илья Черноусов (золото, лыжные гонки), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба — золото в эстафете, шорт-трек), Николай Олюнин (серебро, сноуборд), Ольга Граф (бронза, конькобежный спорт), Александр Смышляев (бронза, фристайл), Алена Заварзина (бронза, сноуборд), а также Юлия Скокова и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке, конькобежный спорт).

Такое решение может отразиться и на хоккейной сборной: в сочинской Олимпиаде принимали участие лидеры российской команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.

— Окончательные списки поступят в ближайшее время, — напомнил он, предложив не забегать вперед.

В пресс-службе МОКа не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу «Известий». Однако почетный президент ОКР, член Совета Федерации Леонид Тягачев считает, что история с процедурой приглашений спортсменов изначально выглядела абсурдной, однако теперь это «перешло все границы».

— Невозможно согласиться с тем, что Шипулин, Устюгов и Ан, никогда не замаравшие себя применением допинга, должны будут смотреть Олимпиаду по телевизору, — заявил он «Известиям». — К сожалению, с этим уже трудно что-то поделать. Теперь важно, чтобы вторая комиссия не вычеркнула кого-то из приглашенных. Но поскольку она уже подчиняется руководству МОКа, есть надежда, что новых неприятных сюрпризов до начала Игр не будет. Я по-прежнему убежден, что Томас Бах не хочет наносить удар по России. Но он связан по рукам и ногам многими членами исполкома, различными комиссиями, а также влиянием на них многочисленных западных корпораций, спонсирующих олимпийское движение.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала решение МОКа неправомочным — комиссия, по ее мнению, «нарушает свои же писаные законы».

— И претензии только к спортсменам из России. Даже спортсмены из других стран говорят о том, что работают двойные стандарты: правила для всех едины, но для кого-то почему-то они более жесткие. Например, МОК допустил спортсменов из Северной Кореи, несмотря на то что документы они подали не в срок. Наверное, добиваются по всем фронтам российского отсутствия — давление идет и на наших военных в Сирии, на наши СМИ, теперь взялись за спорт. Это абсолютно политическое решение, — уверена она.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев полагает, что МОК бьет в первую очередь по олимпийским чемпионам и будущим гарантированным медалистам.

— Фактически МОК нам говорит: «Эти спортсмены не поедут, потому что я так хочу, и доказывать я вам ничего не обязан». А то, что спортсмены прошли все тесты и не имели допингового прошлого, ничего не значит. Таким образом они могут выхолостить определенное количество очень сильных наших спортсменов, — заявил он «Известиям». — Надо признаться, ответных рычагов у нас нет. Мы не можем бойкотировать Олимпиаду от лица государства — тогда мы потеряем несколько олимпийских циклов. Но если, например, не поехали наши хоккеисты — всё, Олимпиада накрылась, никому не интересно ее смотреть. И тогда спонсоры начинают громко выть и советовать МОК вести себя аккуратно.

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, МОК вправе отказать любому спортсмену в приглашении, даже если страна уже сформировала свой список. Атлет сможет подать в суд, но всё зависит от решения МОКа.

— Они могут посчитать, что спортсмен каким-то образом дискредитирует олимпийское движение. Но конкретно с этими спортсменами другое: есть некий список, который предоставил информатор МОКа и WADA Григорий Родченков, и якобы по нему и начали отстранять. А кого он туда включил и объективный он или нет, сказать сложно. Надо дождаться официальных заявлений. МОК же пообещал, что на Олимпиаде будут только чистые спортсмены, в которых все уверены, — сказала она «Известиям».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне отправятся в Южную Корею в команде «Олимпийские атлеты из России».