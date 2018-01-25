Сгорела баня в зеленой зоне Бердска

Днем в четверг, 25 января, в Бердске произошел пожар. Сгорела баня в зеленой зоне.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник 5-го отряда бердской противопожарной службы Константин Рожко, пожар случился в микрорайоне Ясная поляна. На 17.00 пожарные еще заливали тлеющие останки бани.

По словам Рожко, пострадавших нет, но была угроза распространения огня на соседние строения, в том числе жилые дома.

— Хозяин соседнего жилого дома был на месте. Угроза перехода огня на его владения ликвидирована. Сгорела баня размером ориентировочно 3 на 5 метров, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Витальевич.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

В Бердске это девятый пожар с начала 2018 года. Напомним, что на бердских пожарах были жертвы. Как сообщал «Курьер, Среда. Бердск», 4 января на пожаре в Новом поселке погибла престарелая пара. Мужчина был парализован.