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Нашли хозяев спасенные из-под танка щенки в парке Победы Бердска

Трех щенков забрали в один день — накануне наступления нового 2018 года. Один остался в Бердске, другой отправился в Линево, третий — в Лебедевку.

25.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Нашли хозяев спасенные из под танка щенки в парке Победы Бердска

Щенок, первым вытащенный из-под танка, первым обрел хозяев

Настоящая новогодняя сказка свершилась для щенков, спасенных из-под БМП в парке Победы Бердска. В последний день уходящего 2017 года все они обрели хозяев. За пару дней до этого события о злоключении четвероногих «танкистов» из публикации «Курьер. Среда. Бердск» узнали их будущие хозяева. И, как-будто сговорившись, всех троих щенков они забрали в свой дом 31 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четверых щенков спасенных из-под БМП в ноябре прошлого года спасла зоозащитница Анна Мулинкова. Одного из них удалось пристроить. Второго взяли в частный дом, но вскоре вернули из-за того, что он «скулит и гадит где попало». Все это время щенки находились на передержке. В декабре собачонка, которую вернули из семьи, заболела энтеритом. Анне и ее знакомой зоозащитнице пришлось в долг пристраивать щенка на лечение в ветклинику. В стационаре он провел два дня.

Незадолго до наступления Нового года Анне позвонили несколько человек и рассказали, что прочитали о «танкистах» на «Курьер. Среда. Бердск» и хотели бы взять щенков к себе домой. Зоозащитница уже и не верила, что кто-то зимой возьмет собак в свой дом. Семья из Лебедевки забрала щенка из ветклиники. Еще одного забрал бердчанин, проживающий в микрорайоне Белокаменном. Третий попал в семью педагога из Линева.

Зоозащитники уже навещали «танкистов» в их новых домах — ставили прививки.

— Могу сказать одно: все щенки попали в хорошие руки, — радуется за своих бывших питомцев Анна Мулинкова.

Со дня спасательной акции благотворители перечислили на кормежку и прививки для щенков около 10 000 рублей. Однако, на лечение больной собачонки в декабре ушло более 10 000 рублей. Лечение проводилось в долг, который теперь «висит» на коллеге Анны Муленковой.

Анна вновь обращается за помощью к благотворителям. Данную сумму за лечение собаки необходимо погасить. Благотворители могут перечислить деньги на карту, а могут и сами оплатить долг в клинике.

Если вы хотите помочь зоозащитникам, звоните по тел.: 8-913-713-88-90. Или присылайте средства на банковскую карту.

Карта Сбербанка 4817760058085535 (Анна Владимировна Мулинкова).


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