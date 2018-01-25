КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру.
Продам 1 комнатную квартиру.
продам 2-ю квартиру микрорайон
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам 2-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области

Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае

Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Отстраняют от Олимпиады-2018 российских чемпионов Игр в Сочи

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорела баня в зеленой зоне Бердска

Нашли хозяев спасенные из-под танка щенки в парке Победы Бердска

174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

Скончалась певица Людмила Сенчина

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

20-летний Владимир Битонов 17 января в Новосибирске сел в пригородный поезд до Болотного и исчез. Его ищут уже неделю.(ОРИЕНТИРОВКА)

25.01.2018 Фото: УТ МВД России по СФО Нет комментариев

Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

Пропавшего студента полиция объявила в розыск

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск разыскивают местного жителя Битонова Владимира Александровича, 03.03.1997 года рождения. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе сибирского управления транспортной полиции.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась мать молодого человека. Владимир Битонов обучается на 4 курсе одного из новосибирских вузов. 17 января текущего года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Транспортные полицейские выяснили, что он приобрел в пригородном вокзале билет до станции Мочище, а затем произвел посадку в электропоезд «Новосибирск-Главный — Болотное».

Приметы: на вид 23 года, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза серые, коротко стриженая борода.

Был одет: шапка вязаная бордового цвета, куртка черного цвета (парка), горнолыжные штаны черного цвета, светло-серая вязаная кофта с капюшоном, ботинки зимние коричневые, при себе имел сумку темно-синего цвета.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Битонова Владимира Александровича, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(383) 229-34-30; 8(383) 229-34-00; 8-913-015-64-14.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ! "Зимняя сказка"
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика