Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск разыскивают местного жителя Битонова Владимира Александровича, 03.03.1997 года рождения. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе сибирского управления транспортной полиции.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась мать молодого человека. Владимир Битонов обучается на 4 курсе одного из новосибирских вузов. 17 января текущего года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Транспортные полицейские выяснили, что он приобрел в пригородном вокзале билет до станции Мочище, а затем произвел посадку в электропоезд «Новосибирск-Главный — Болотное».

Приметы: на вид 23 года, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза серые, коротко стриженая борода.

Был одет: шапка вязаная бордового цвета, куртка черного цвета (парка), горнолыжные штаны черного цвета, светло-серая вязаная кофта с капюшоном, ботинки зимние коричневые, при себе имел сумку темно-синего цвета.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Битонова Владимира Александровича, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(383) 229-34-30; 8(383) 229-34-00; 8-913-015-64-14.