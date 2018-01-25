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Скончалась певица Людмила Сенчина

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Скончалась певица Людмила Сенчина

Народная артистка России умерла в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни после продолжительной болезни.

25.01.2018 Фото: Стоп-кадр Первый канал 3 коммент.

Скончалась певица Людмила Сенчина

В последнее время Людмила Сенчина болела и мало появлялась на сцене

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Об этом в четверг, 25 января, ТАСС сообщили в администрации города. В последнее время она болела.

«Людмила Сенчина скончалась сегодня, факт смерти подтверждаем», — сообщили в Смольном. Дата похорон пока не известна.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине в Николаевской области. После окончания школы переехала в Ленинград. После окончания музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами. Людмила Сенчина принимала участие во многих телевизионных проектах, концертах, снималась в кино. Особенную популярность и любовь зрителей певице принесли песни «Золушка», «Белой акации гроздья душистые», «Любовь и разлука».

Видео youtube.com


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(3) Комментариев

  1. Ровесник

    Безумно очаровательная и красивая девушка в молодости. Досадно, что она так пополнела..Но голос и манеры божественны. Очень жаль.. Эпоха уходит..

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Андрей

    Посмотрел запись со слезами. Как она изящна, красива и музыкальна, сексапильная, легкая воздушная и прекрасная. Такой летящий голосок. Не то, что нынешние кривляющиеся полуголые безголосые девки. Плак, плак..

    Thumb up 12 Thumb down 0

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