Скончалась певица Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Об этом в четверг, 25 января, ТАСС сообщили в администрации города. В последнее время она болела.

«Людмила Сенчина скончалась сегодня, факт смерти подтверждаем», — сообщили в Смольном. Дата похорон пока не известна.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине в Николаевской области. После окончания школы переехала в Ленинград. После окончания музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами. Людмила Сенчина принимала участие во многих телевизионных проектах, концертах, снималась в кино. Особенную популярность и любовь зрителей певице принесли песни «Золушка», «Белой акации гроздья душистые», «Любовь и разлука».

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