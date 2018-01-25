КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру.
Продам 1 комнатную квартиру.
продам 2-ю квартиру микрорайон
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам 2-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области

Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае

Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Отстраняют от Олимпиады-2018 российских чемпионов Игр в Сочи

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорела баня в зеленой зоне Бердска

Нашли хозяев спасенные из-под танка щенки в парке Победы Бердска

174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

Скончалась певица Людмила Сенчина

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Глава Минэкономразвития предрекает России рост ВВП

Россия может достигнуть роста ВВП на 3–3,5% в год в ближайшие два года, считает Орешкин. Ранее он назвал «слишком оптимистичным» такой прогноз на 2018 году.

25.01.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Глава Минэкономразвития предрекает России рост ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Ежегодный экономический рост в России может составить 3–3,5% в год в ближайшие «пару лет», считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал во время делового завтрака на экономическом форуме в Давосе, передает «Интерфакс».

«Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, [годовой рост ВВП на] 3–3,5% — это тот уровень, на котором мы должны быть», — сказал министр.

Отвечая на вопрос ведущего, когда этот уровень может быть достигнут, Орешкин ответил, что считает выход на этот уровень возможным «через пару лет».

​В официальный прогноз Минэкономразвития сейчас заложен рост на 2,2–3,1% даже в целевом, то есть оптимистическом варианте (выход на темпы выше 3% предполагается только к 2020 году).

Однако этот прогноз утверждался, когда цены на нефть были ниже, чем сейчас: базовый и целевой сценарии исходят из средних цен на нефть в пределах $44 за баррель, тогда как сейчас нефть близка к $70.

Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%.

О том, что в России в 2018 году возможен рост ВВП выше официального прогноза Минэкономразвития, говорилось в прогнозе аналитиков Goldman Sachs. Эксперты инвестиционной группы сочли, что этот показатель в текущем году может достичь 3,3%, а в 2019 году — 2,9%.

При этом оценки Goldman Sachs значительно более оптимистичные, чем у других аналитиков. Так, например, консенсус-прогноз от Bloomberg, опубликованный в ноябре 2017 года, предсказывал ВВП России рост в 2018–2019 годах лишь на уровне 1,8%. Еще более скромные оценки дала Организация экономического сотрудничества и развития — рост на 1–1,5% в 2018–2019 годах.

Тогда Орешкин назвал прогноз Goldman Sachs по России слишком оптимистичным. «Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, — это точно», — заявил министр журналистам на Гайдаровском форуме.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Их прогнозы не сбываются. Вот если бы на ТНТ экстрасенсы предсказали поверил бы :-D

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    Все их прогнозы больше похожи на гадание на кофейной гуще :-D
    пс: А отрицательный рост тоже засчитывается :-D

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. zizou

    Ежегодный экономический рост в России может составить 3–3,5% в год в ближайшие «пару лет»

    «Учитывая … — это тот уровень, на котором мы должны быть»

    считает выход на этот уровень возможным «через пару лет».
    ===============================
    ГЛАВА!!! Минэкономразвития!!!
    «может составить»… а, может, и не может…
    «мы должны быть»… но будем ли — хз…
    «возможно… через пару лет» … сэм-восэм — где-то так…
    это был прогноз развития нашей экономики. от главы министерства.

    Путин назначил нового главу Минэкономразвития. лично. но он ни в чём не виноват. просто с народом не повезло. и англичанка гадит.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Аноним

    то, что говорят кремлевские чиновники, это они говорят для себя.
    Проверить их треп очень легко, поссмотрите в конце месяца в свой кошелек и запишите на листке что в течении месяца Вы покупали в магазине.
    Молоко, хлеб и еще раз молоко, хлеб, ну конечно в праздничные дни побаловали себы молоком и хлебом. Все- таки праздник.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Рост ВВП. Это Владимир Владимирович Путин что ли подрастёт :-D

    Thumb up 8 Thumb down 0

  6. ФАГ

    От нефти ничего не зависит.
    Чем дороже она стоит, тем больше за границу деньги утекут. Всё зависит от компетенции власти. Но начиная от путина и кончая всех его назначенцев, понимаешь, что если 18 лет им не хватило вытянут Россию из экономической ямы, то что от них можно еще ожидать в будущем.
    Кстати, большинство — у которых умы кипят, понимают, что в разрухе России путин виноват. Это он назначает на должности людей, которые в делах не смыслят. Где знать путину, что дела нуждаются в познаньях. Ведь знанье — есть опора для любого труда.
    Дураку ясно, что ставить врача руководить сельским хозяйством — идиотизм!

    Thumb up 6 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ! "Зимняя сказка"
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика