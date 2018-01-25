Глава Минэкономразвития предрекает России рост ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Ежегодный экономический рост в России может составить 3–3,5% в год в ближайшие «пару лет», считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал во время делового завтрака на экономическом форуме в Давосе, передает «Интерфакс».
«Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, [годовой рост ВВП на] 3–3,5% — это тот уровень, на котором мы должны быть», — сказал министр.
Отвечая на вопрос ведущего, когда этот уровень может быть достигнут, Орешкин ответил, что считает выход на этот уровень возможным «через пару лет».
В официальный прогноз Минэкономразвития сейчас заложен рост на 2,2–3,1% даже в целевом, то есть оптимистическом варианте (выход на темпы выше 3% предполагается только к 2020 году).
Однако этот прогноз утверждался, когда цены на нефть были ниже, чем сейчас: базовый и целевой сценарии исходят из средних цен на нефть в пределах $44 за баррель, тогда как сейчас нефть близка к $70.
Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%.
О том, что в России в 2018 году возможен рост ВВП выше официального прогноза Минэкономразвития, говорилось в прогнозе аналитиков Goldman Sachs. Эксперты инвестиционной группы сочли, что этот показатель в текущем году может достичь 3,3%, а в 2019 году — 2,9%.
При этом оценки Goldman Sachs значительно более оптимистичные, чем у других аналитиков. Так, например, консенсус-прогноз от Bloomberg, опубликованный в ноябре 2017 года, предсказывал ВВП России рост в 2018–2019 годах лишь на уровне 1,8%. Еще более скромные оценки дала Организация экономического сотрудничества и развития — рост на 1–1,5% в 2018–2019 годах.
Тогда Орешкин назвал прогноз Goldman Sachs по России слишком оптимистичным. «Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, — это точно», — заявил министр журналистам на Гайдаровском форуме.
Их прогнозы не сбываются. Вот если бы на ТНТ экстрасенсы предсказали поверил бы
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Все их прогнозы больше похожи на гадание на кофейной гуще
пс: А отрицательный рост тоже засчитывается
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Ежегодный экономический рост в России может составить 3–3,5% в год в ближайшие «пару лет»
«Учитывая … — это тот уровень, на котором мы должны быть»
считает выход на этот уровень возможным «через пару лет».
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ГЛАВА!!! Минэкономразвития!!!
«может составить»… а, может, и не может…
«мы должны быть»… но будем ли — хз…
«возможно… через пару лет» … сэм-восэм — где-то так…
это был прогноз развития нашей экономики. от главы министерства.
Путин назначил нового главу Минэкономразвития. лично. но он ни в чём не виноват. просто с народом не повезло. и англичанка гадит.
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то, что говорят кремлевские чиновники, это они говорят для себя.
Проверить их треп очень легко, поссмотрите в конце месяца в свой кошелек и запишите на листке что в течении месяца Вы покупали в магазине.
Молоко, хлеб и еще раз молоко, хлеб, ну конечно в праздничные дни побаловали себы молоком и хлебом. Все- таки праздник.
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Рост ВВП. Это Владимир Владимирович Путин что ли подрастёт
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От нефти ничего не зависит.
Чем дороже она стоит, тем больше за границу деньги утекут. Всё зависит от компетенции власти. Но начиная от путина и кончая всех его назначенцев, понимаешь, что если 18 лет им не хватило вытянут Россию из экономической ямы, то что от них можно еще ожидать в будущем.
Кстати, большинство — у которых умы кипят, понимают, что в разрухе России путин виноват. Это он назначает на должности людей, которые в делах не смыслят. Где знать путину, что дела нуждаются в познаньях. Ведь знанье — есть опора для любого труда.
Дураку ясно, что ставить врача руководить сельским хозяйством — идиотизм!
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