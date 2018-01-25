Заказ путевок в летние лагеря Бердска начнется 1 февраля

Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области
Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае
Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска
Отстраняют от Олимпиады-2018 российских чемпионов Игр в Сочи
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Сгорела баня в зеленой зоне Бердска
Нашли хозяев спасенные из-под танка щенки в парке Победы Бердска
174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке