Заказ путевок в летние лагеря Бердска начнется 1 февраля

С 1 февраля 2018 года отдел социального обслуживания населения администрации Бердска (ул. К. Маркса, 55, 2 кабинет) начинает прием заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря. Заявления на летний отдых детей принимаются строго в приемные дни: понедельник: с 9.00 – 12.00, среда: с 13.00 – 16.00, четверг: с 13.00 – 16.00, обратили внимание в пресс-центре мэрии Бердска.

При себе нужно иметь:

копию и оригинал паспорта законного представителя, копию и оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, справку о составе семьи (выдает паспортный стол) или копию домовой книги, справку медицинского учреждения для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у (необходима для подачи заявления на получение путевки в санаторно-оздоровительный лагерь).

Заявление принимается при наличии всех необходимых документов, при условии наличия постоянной или временной регистрации ребенка на территории Бердска.