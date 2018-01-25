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Заказ путевок в летние лагеря Бердска начнется 1 февраля

Заявления на летний отдых детей в бердских загородных лагерях принимает отдел соцзащиты. Ребенок должен иметь бердскую прописку.

25.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Заказ путевок в летние лагеря Бердска начнется 1 февраля

Вокруг Бердска 16 детских оздоровительных лагерей

С 1 февраля 2018 года отдел социального обслуживания населения администрации Бердска (ул. К. Маркса, 55, 2 кабинет) начинает прием заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря. Заявления на летний отдых детей принимаются строго в приемные дни: понедельник: с 9.00 – 12.00, среда: с 13.00 – 16.00, четверг: с 13.00 – 16.00, обратили внимание в пресс-центре мэрии Бердска.

При себе нужно иметь:
копию и оригинал паспорта законного представителя, копию и оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, справку о составе семьи (выдает паспортный стол) или копию домовой книги, справку медицинского учреждения для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у (необходима для подачи заявления на получение путевки в санаторно-оздоровительный лагерь).

Заявление принимается при наличии всех необходимых документов, при условии наличия постоянной или временной регистрации ребенка на территории Бердска.


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