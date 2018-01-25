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Замерзают из-за новой системы распределения тепла школы Бердска

В школе №10 температура в спортзале в лютый мороз не превышает 4 градуса. Учеников школы №1 отправили на каникулы из-за холодов. Коммунальщики отвергают свою вину.

25.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.

Замерзают из за новой системы распределения тепла школы Бердска

В морозы в бердской школе №10 ученики замерзают

В бердской школе №10 «Пересвет» царит неразбериха с температурным режимом. Директор учебного заведения Виктор Мысак рассказал сегодня, 25 января, «Курьер. Среда. Бердск», что с начала отопительного сезона у них возникли проблемы с отоплением. Во всех кабинетах разная температура, а в спортзале воздух прогревается лишь до + 4 градусов.

Виктор Александрович отметил, что проблемы начались только в этом году, после того как в школе установили сужающие элементы по требованию муниципального комбината бытовых услуг. Однако в КБУ заявляют, что все дело в автоматизированной системе распределения тепла, за работу которой отвечает обслуживающая организация.

По словам Виктора Мысака, КБУ в этом году — частый гость в школе. Специалисты приходят, смотрят, «думаю и уходят». Но пока все остается на прежнем уровне.

— У нас начались проблемы с самого начала отопительного сезона. Просто она была не такой острой до наступления холодов. В кабинетах у нас разная температура, но когда 35-градусные морозы ударили, упала до + 4 в спортзале. А платим за коммунальные услуги мы регулярно, — рассказал директор школы №10.

Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск» утром в понедельник, 22 января, температура в Бердске опустилась до -35 градусов. Из-за морозов в некоторых школах и детских садах снизилась температура в отдельных кабинетах и группах. Кое-где, как сообщил замдиректора управления образования Михаил Каркавин, пришлось включать обогреватели.

Но самые серьезные проблемы возникли в школе №10 «Пересвет». Туда в понедельник утром пришлось выезжать комиссии управления образованием.

— В «десятой» школе было холодно. Но там переключили тепло из спортзала на кабинеты и перевели туда детей. Так, чтобы во всех классах холодно, такого нет. Конечно, сказались морозы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Каркавин, отметив, что в школе №10, как и в других, посещаемость снизилась — не все дети в мороз пришли на занятия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на вынужденные 3-дневные каникулы ушли ученики школы №1 по приказу директора — в классах и коридорах холодно.

Однако в КБУ заявляют, что проблема в школе №10 — не их вина. Все дело в обслуживающей организации и автоматической системе распределения тепла.
— Система в 17.00 ограничивает подачу тепла, и в 8 утра она снова запускается. Поэтому все вопросы к тем, кто обслуживает эту установку. Что касается установки сужающих элементов, то это требование законодательства. В теплоносителе температура около 100 градусов. Все 100 градусов в батареи жильцов нельзя запускать. Для этого и существуют сужающие устройства, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» представитель Комбината бытовых услуг Дмитрий Хасанов.

По его мнению, все дело в автоматике, которую просто нужно грамотно настроить. И этим должна заниматься обслуживающая организация. КБУ «в чужую автоматику лезть не может».

— По детским садам и школам к нам ежедневно приходит распечатка по температуре всех помещений. И в спортзалах обычно градусов 18 есть, — уверяют в КБУ.

Хасанов также сообщил о том, что сегодня, 25 января, прошло совещание, на котором администрация Бердска предложила предоставить дистанционный доступ к параметрам узлов учета бердских социальных объектов.

— У диспетчеров КБУ есть доступ к 389 объектам в Бердске. Но не к соцобъектам. Эта тема муссируется с 2016 года, но пока существуют договоры с обслуживающими организациями, которые обязывают руководителей учебных заведений передавать данные им, — рассказал Дмитрий Олегович.

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что работой КБУ недовольный управляющие компании Бердска. Так, у коммунальщиков 24 января разгорелась ссора, угрожавшая перерасти в полноценный скандал. Ссорились чиновники и УК из-за низких температур в квартирах бердчан.

УК настаивали на том, что температура теплоносителя в подавляющем большинстве ниже нормы, и Комбинат бытовых услуг не выполняет свои обязательства. Чиновники отнекивались, заявляя, что это, прежде всего, результат плохой работы управляющих компаний. В итоге сошлись на том, что совместную работу начнут, когда ослабнут морозы.


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(9) Комментариев

  1. Зверь

    У КБУ все виноваты,а она идеальная и Кожин вообще душка.
    Весь город за дураков держат .

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  2. Вражина

    Пришлось вспомнить из студенчества господина Апарцева(Наладка водянных сетей централизованного теплоснабжения стр40).Так вот по Апарцеву при минус 30 на улице и теплоносителе от котельной 96 градусов в помещении не будет выше 17,5 градуса.И не надо тут ездить по ушам про автоматику.Да,по настройке ночью может автоматика снижать температуру,НО,затем идет натоп!И если ф теплоноситель в температурном графике выдерживается,то холодно не будет.А здесь явный недотоп в течении нескольких морозных дней,подаваемый теплоноситель не компенсирует фактические тепловые потери.Спецы КБУ!С души не воротит так нагло врать?Не позорьте звание инженера-теплоэнергетика!Или в КБУ УЖЕ НЕТУ теплоэнергетиков?

    Thumb up 22 Thumb down 2

    • Adeli

      в КБУ все директора и экономисты :-D

      Thumb up 6 Thumb down 0

    • Зверь

      В этом сезоне КБУ смотрит только на температуру обратки, держит её 62 градуса , подача их не волнует и они ещё занизили расход в два раза.
      Зачем тогда какие то графики утверждали, много долго и нудно о чем то говорили , мне не понятно

      Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Обнаглевшие власти, Обнаглевшее КБУ во главе с Кожиным!!! Полгорода замерзает, а они не при чем. Почему на микрорайоне топят так, что у людей окна на постоянном проветривания? Почему центр города второй год просто замерзает в своих квартирах? Толку от замеров температуры, если и так понятно, что идёт недотоп. Вот если Путин действительно приедет в Бердск, может найдётся смелый человек и расскажет обо всем, что происходит в городе из года в год….

    Thumb up 12 Thumb down 1

  4. Веда

    На центральном рынке очень холодно.тепмература в здании ниже нормы .Покупатели жалуются что очень холодно и померить платье проблематично,мерзнут! Люди там работают в куртках и синтепоновых штанах в новом красивом здании рынка все хорошо,кроме непродуманного отопления . Куда можно написать жалобу? Директор в курсе-разводит руками(

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    Кожин целый Доктор Экономических наук.И его новый подход УК миллионы прощаем,на детях разницу отбиваем.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Аноним

    До каких пор будут дурить народ эти власти и КБУ ,рассказывать сказки? Съездили бы и поинтересовались у соседей в Академгородке,в любую погоду и в 35 градусный мороз -тепло .

    Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Аноним

    Путин если и приедит ,то еготак окружат и так наврут ,что ему останится наш город в пример обьявлят. Ведь у нас в городе тоже самая лучшее здравохранение судя по интервью министра с кафе на рынке.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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