Замерзают из-за новой системы распределения тепла школы Бердска

В бердской школе №10 «Пересвет» царит неразбериха с температурным режимом. Директор учебного заведения Виктор Мысак рассказал сегодня, 25 января, «Курьер. Среда. Бердск», что с начала отопительного сезона у них возникли проблемы с отоплением. Во всех кабинетах разная температура, а в спортзале воздух прогревается лишь до + 4 градусов.

Виктор Александрович отметил, что проблемы начались только в этом году, после того как в школе установили сужающие элементы по требованию муниципального комбината бытовых услуг. Однако в КБУ заявляют, что все дело в автоматизированной системе распределения тепла, за работу которой отвечает обслуживающая организация.

По словам Виктора Мысака, КБУ в этом году — частый гость в школе. Специалисты приходят, смотрят, «думаю и уходят». Но пока все остается на прежнем уровне.

— У нас начались проблемы с самого начала отопительного сезона. Просто она была не такой острой до наступления холодов. В кабинетах у нас разная температура, но когда 35-градусные морозы ударили, упала до + 4 в спортзале. А платим за коммунальные услуги мы регулярно, — рассказал директор школы №10.

Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск» утром в понедельник, 22 января, температура в Бердске опустилась до -35 градусов. Из-за морозов в некоторых школах и детских садах снизилась температура в отдельных кабинетах и группах. Кое-где, как сообщил замдиректора управления образования Михаил Каркавин, пришлось включать обогреватели.

Но самые серьезные проблемы возникли в школе №10 «Пересвет». Туда в понедельник утром пришлось выезжать комиссии управления образованием.

— В «десятой» школе было холодно. Но там переключили тепло из спортзала на кабинеты и перевели туда детей. Так, чтобы во всех классах холодно, такого нет. Конечно, сказались морозы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Каркавин, отметив, что в школе №10, как и в других, посещаемость снизилась — не все дети в мороз пришли на занятия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на вынужденные 3-дневные каникулы ушли ученики школы №1 по приказу директора — в классах и коридорах холодно.

Однако в КБУ заявляют, что проблема в школе №10 — не их вина. Все дело в обслуживающей организации и автоматической системе распределения тепла.

— Система в 17.00 ограничивает подачу тепла, и в 8 утра она снова запускается. Поэтому все вопросы к тем, кто обслуживает эту установку. Что касается установки сужающих элементов, то это требование законодательства. В теплоносителе температура около 100 градусов. Все 100 градусов в батареи жильцов нельзя запускать. Для этого и существуют сужающие устройства, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» представитель Комбината бытовых услуг Дмитрий Хасанов.

По его мнению, все дело в автоматике, которую просто нужно грамотно настроить. И этим должна заниматься обслуживающая организация. КБУ «в чужую автоматику лезть не может».

— По детским садам и школам к нам ежедневно приходит распечатка по температуре всех помещений. И в спортзалах обычно градусов 18 есть, — уверяют в КБУ.

Хасанов также сообщил о том, что сегодня, 25 января, прошло совещание, на котором администрация Бердска предложила предоставить дистанционный доступ к параметрам узлов учета бердских социальных объектов.

— У диспетчеров КБУ есть доступ к 389 объектам в Бердске. Но не к соцобъектам. Эта тема муссируется с 2016 года, но пока существуют договоры с обслуживающими организациями, которые обязывают руководителей учебных заведений передавать данные им, — рассказал Дмитрий Олегович.

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что работой КБУ недовольный управляющие компании Бердска. Так, у коммунальщиков 24 января разгорелась ссора, угрожавшая перерасти в полноценный скандал. Ссорились чиновники и УК из-за низких температур в квартирах бердчан.

УК настаивали на том, что температура теплоносителя в подавляющем большинстве ниже нормы, и Комбинат бытовых услуг не выполняет свои обязательства. Чиновники отнекивались, заявляя, что это, прежде всего, результат плохой работы управляющих компаний. В итоге сошлись на том, что совместную работу начнут, когда ослабнут морозы.