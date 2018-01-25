Зарезал на первом свидании после знакомства по интернету 19-летнюю девушку новосибирец

Перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в особо тяжких преступлениях — убийстве и покушении на убийство, сообщили сегодня, 25 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

29 сентября в 3.32 в полицию поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома по улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником областного управления уголовного розыска полковником полиции Гавриным.

Как выяснилось, неустановленный мужчина, находившийся в квартире, нанес множественные ножевые ранения в область груди и шеи 19-летней девушке, которая скончалась на месте, а также ударил несколько раз ножом в шею 20-летнюю девушку и, похитив принадлежащие ей мобильный телефон и денежные средства, скрылся с места преступления. Вторая пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Установив обстоятельства произошедшего, опросив свидетелей и жильцов дома, сотрудники полиции уже через несколько часов установили личность предполагаемого преступника. Как выяснилось, после совершения убийства мужчина покинул Новосибирск и направился в Кемеровскую область, где планировал скрыться от полиции у своего знакомого. Отвезти его злоумышленник попросил другого знакомого, проживающего в Новосибирске.

В ночь на 30 сентября на территории Мариинска был задержан автомобиль, в котором находился подозреваемый в совершении преступления — 32-летний ранее не судимый мужчина, которого доставили в Новосибирск.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двум лицам, с целью скрыть другое преступление, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч.1 ст.105 (убийство), п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в ночь на 29 сентября 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний новосибирец посредством сети Интернет познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. И приехал к ней в гости. Там же находились 30-летняя и 20-летняя девушки.

— В какой-то момент между мужчиной и 19-летней девушкой в одной из комнат квартиры произошла ссора. В ходе конфликта он нанес ей имеющимся при себе ножом не менее 14 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Далее злоумышленник нанес не менее 15 ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке. После того, как она перестала подавать признаки жизни злоумышленник посчитал, что она умерла и с места происшествия скрылся. Находившаяся в квартире 30-летняя девушка спряталась на балконе, — рассказали подробности в СКР.

Вследствие оказания 20-летней потерпевшей своевременной и квалифицированной медицинской помощи её смерть по независящим от злоумышленника обстоятельствам не наступила.

По информации прокуратуры Новосибирской области, в квартире дома №5 по ул. Залесского, где разыгралась кровавая драма, девушки оказывали интимные услуги. Их и решил убить «клиент».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд Новосибирска. За совершение наиболее тяжкого из преступлений подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.