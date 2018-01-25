КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру.
Продам 1 комнатную квартиру.
продам 2-ю квартиру микрорайон
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам 2-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области

Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае

Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

Отстраняют от Олимпиады-2018 российских чемпионов Игр в Сочи

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорела баня в зеленой зоне Бердска

Нашли хозяев спасенные из-под танка щенки в парке Победы Бердска

174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Пропал без вести бородатый студент в новосибирской электричке

Скончалась певица Людмила Сенчина

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Зарезал на первом свидании после знакомства по интернету 19-летнюю девушку новосибирец

Ее приятельнице, тоже оказывавшей интимные услуги, он нанес 15 ножевых ранений, но девушку удалось спасти. Подозреваемого задержали на Кузбассе, куда он сбежал.

25.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Зарезал на первом свидании после знакомства по интернету 19 летнюю девушку новосибирец

Дело направлено в суд

Перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в особо тяжких преступлениях — убийстве и покушении на убийство, сообщили сегодня, 25 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

29 сентября в 3.32 в полицию поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома по улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником областного управления уголовного розыска полковником полиции Гавриным.

Как выяснилось, неустановленный мужчина, находившийся в квартире, нанес множественные ножевые ранения в область груди и шеи 19-летней девушке, которая скончалась на месте, а также ударил несколько раз ножом в шею 20-летнюю девушку и, похитив принадлежащие ей мобильный телефон и денежные средства, скрылся с места преступления. Вторая пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Установив обстоятельства произошедшего, опросив свидетелей и жильцов дома, сотрудники полиции уже через несколько часов установили личность предполагаемого преступника. Как выяснилось, после совершения убийства мужчина покинул Новосибирск и направился в Кемеровскую область, где планировал скрыться от полиции у своего знакомого. Отвезти его злоумышленник попросил другого знакомого, проживающего в Новосибирске.

В ночь на 30 сентября на территории Мариинска был задержан автомобиль, в котором находился подозреваемый в совершении преступления — 32-летний ранее не судимый мужчина, которого доставили в Новосибирск.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двум лицам, с целью скрыть другое преступление, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч.1 ст.105 (убийство), п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в ночь на 29 сентября 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний новосибирец посредством сети Интернет познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. И приехал к ней в гости. Там же находились 30-летняя и 20-летняя девушки.

— В какой-то момент между мужчиной и 19-летней девушкой в одной из комнат квартиры произошла ссора. В ходе конфликта он нанес ей имеющимся при себе ножом не менее 14 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Далее злоумышленник нанес не менее 15 ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке. После того, как она перестала подавать признаки жизни злоумышленник посчитал, что она умерла и с места происшествия скрылся. Находившаяся в квартире 30-летняя девушка спряталась на балконе, — рассказали подробности в СКР.

Вследствие оказания 20-летней потерпевшей своевременной и квалифицированной медицинской помощи её смерть по независящим от злоумышленника обстоятельствам не наступила.

По информации прокуратуры Новосибирской области, в квартире дома №5 по ул. Залесского, где разыгралась кровавая драма, девушки оказывали интимные услуги. Их и решил убить «клиент».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд Новосибирска. За совершение наиболее тяжкого из преступлений подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дискредитирующие Путина листовки нашли в Новосибирской области Сгорел заживо солдат-срочник на учениях в Алтайском крае Убившую приятеля «даму с собачкой» на 9 лет посадил суд Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    А девушки не пробывали работать. Решили срубить легкие деньги?. Шубки им подавай и кольца с брилиантом. Каждый день в Дом -2 показывают как нужно жить и как работать ,,,,,,,,,, Вот и берут пример с шоу. Когда же другое подут показывать а не …………

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ! "Зимняя сказка"
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика