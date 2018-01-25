За явкой на президентских выборах не гонится врио губернатора Новосибирской области

Избиратели Новосибирской области устали от выборных кампаний разного масштаба, но этот год особенный, а президентские выборы — хороший повод повысить общественно-политическую активность населения, считает врио главы региона Андрей Травников. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В середине декабря вы говорили, что еще не определились, пойдете ли на выборы губернатора в сентябре. Есть ли уже решение? Будет ли это зависеть от проведения президентских выборов?

— От результатов президентских выборов это не будет зависеть никаким образом. Хотя, безусловно, результаты выборов станет определенным индикатором и уровня поддержки кандидата в президенты, которого я поддерживаю, и уровня консолидации общества Новосибирской области. Тем не менее это не основной критерий. Я буду принимать решение самостоятельно, конечно, после соответствующего одобрения от руководства страны. Все будет зависеть от того, насколько я сформирую свой стратегический план развития региона, насколько мои действия, мои намерения будут поддержаны жителями Новосибирской области. Если я почувствую в себе уверенность, безусловно, я на выборы пойду.

В какие сроки вы примете решение?

— Решение будет принято в апреле.

Политологи прогнозируют низкую естественную явку на президентских выборах в регионе — в районе 38 процентов. Что будут делать власти для повышения явки, для привлечения избирателей?

— Я бы не говорил так технократично и, грубо говоря, примитивно. На самом деле речь не о явке как о показателе. Явка — это просто определенный индикатор. А задача стоит более глубинная. Мы прекрасно понимаем: есть специфика региона, есть определенная усталость избирателей от выборных кампаний разного масштаба, которые проходили в последние годы в Новосибирской области. Но этот год — особенный. Столь значимые выборы проходят впервые за прошедшие шесть лет, и я считаю, что этим событием нужно воспользоваться, чтобы разбудить общественную активность. Мы знаем, что потенциально регион очень активный — и политически, и общественно. Мы это видим по массовым акциям, которое проходили в 2016-2017 годах. Нужно воспользоваться этим и проявить интерес жителей региона к этому, безусловно, важному общественно-политическому событию.

Несомненно, мы будем реализовывать дополнительные мероприятия. Часть мероприятий пересекается с лучшими традициями нашего прошлого, в том числе советского прошлого, когда для многих избирателей поход на участок был своего рода семейным праздником. Я вспоминаю, как в детстве с родителями, не имея избирательного права, с удовольствием ходил на выборы. Конечно, будет информационная кампания. Федеральный центр внес ряд изменений, которые упрощают процедуру голосования для тех, кто в день выборов будет находиться не по месту основной регистрации. Комплекс таких мероприятий тоже будет реализован. Но еще раз повторю: у нас нет примитивной задачи достичь какого-то показателя по явке. Те цифры, которые якобы называли — явка 70 процентов, не соответствуют действительности. Никто таких целевых показателей перед руководством региона не ставил. Задача именно воспользоваться важным событием для того, чтобы повысить общественно-политическую активность населения.