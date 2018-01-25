Треть россиян не видит выхода экономики из кризиса

Ситуация в российской экономике в 2017 году продолжала деградировать, несмотря на официально провозглашенный выход из кризиса. Такое мнение в ходе опроса высказали 33% россиян, сообщает во вторник Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Почти столько же респондентов — 30% — сообщили, что их личное финансовое положение в прошлом году ухудшилось. Практически каждый пятый — 18% — считает, что в ближайшие 12 месяцев эта тенденция продолжится.

Доля тех, чье финансовое благополучие выросло, оказалась меньше втрое — 10%. О надеждах на поправку материального положения сообщили лишь 12% опрошенных.

Индекс потребительских настроений в четвертом квартале прекратил рост впервые с конца 2015 года: оптимизма добавилось лишь у пенсионеров, которым разово выплатили 5 тысяч и возобновили индексацию пенсий. У молодежи показатель остался неизменным, а среди людей в возрасте от 30 до 49 лет начал падать.

Это расхождение оценок у пенсионеров и экономически активных людей — необычная и тревожная тенденция, раньше она наблюдалась лишь в моменты экономических кризисов — 2009-м и 2015 годах говорит директор ЦСИ ВШЭ Георгий Остапкович. Именно респонденты от 30 до 49 лет оценочно составляют ядро среднего класса, объясняет он: они вносят наибольший вклад в развитие экономики страны, представляя собой самую инновационную и производительную часть населения, активно влияя на формирование экономических трендов, социальную ситуацию в стране.

«Усиление пессимистических настроений респондентов этой категории потенциально способно привести не только к спаду потребительского спроса и торможению экономического развития, но и к возникновению очагов повышенной социальной турбулентности», — добавляет Остапкович.

Люди не наблюдают позитивной экономической динамики, потому что в целом по стране идёт спад реальных доходов, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев: это выражается не столько в фактическом уровне заработных плат, сколько в повышении цен на товары, услуги и ЖКХ.

С начала года, по данным Росстата, доходы просели в реальном выражении еще на 1,3%, не оправдав даже скромного прогноза роста, который давало МЭР (1,2%).

Дорогая нефть никак эту ситуацию не исправит, говорит Деев. Хотя котировки Brent за полгода подскочили в 1,5 раза, а российская Urals продается за рубеж по 70 долларов за баррель впервые с конца 2014 года, бенефициаром нефтяной ренты остается государство.

«За счет денег с продажи нефти пополняются резервы правительства, но не кошелек граждан», — напоминает эксперт.

Источник: finanz.ru