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Треть россиян не видит выхода экономики из кризиса

Их личное финансовое положение в 2017 году ухудшилось. Каждый пятый уверен, что тенденция падения продолжится в 2018-м.

25.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Треть россиян не видит выхода экономики из кризиса

Пессимизм наблюдается даже у оптимистичных пенсионеров

Ситуация в российской экономике в 2017 году продолжала деградировать, несмотря на официально провозглашенный выход из кризиса. Такое мнение в ходе опроса высказали 33% россиян, сообщает во вторник Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Почти столько же респондентов — 30% — сообщили, что их личное финансовое положение в прошлом году ухудшилось. Практически каждый пятый — 18% — считает, что в ближайшие 12 месяцев эта тенденция продолжится.

Доля тех, чье финансовое благополучие выросло, оказалась меньше втрое — 10%. О надеждах на поправку материального положения сообщили лишь 12% опрошенных.

Индекс потребительских настроений в четвертом квартале прекратил рост впервые с конца 2015 года: оптимизма добавилось лишь у пенсионеров, которым разово выплатили 5 тысяч и возобновили индексацию пенсий. У молодежи показатель остался неизменным, а среди людей в возрасте от 30 до 49 лет начал падать.

Это расхождение оценок у пенсионеров и экономически активных людей — необычная и тревожная тенденция, раньше она наблюдалась лишь в моменты экономических кризисов — 2009-м и 2015 годах говорит директор ЦСИ ВШЭ Георгий Остапкович. Именно респонденты от 30 до 49 лет оценочно составляют ядро среднего класса, объясняет он: они вносят наибольший вклад в развитие экономики страны, представляя собой самую инновационную и производительную часть населения, активно влияя на формирование экономических трендов, социальную ситуацию в стране.

«Усиление пессимистических настроений респондентов этой категории потенциально способно привести не только к спаду потребительского спроса и торможению экономического развития, но и к возникновению очагов повышенной социальной турбулентности», — добавляет Остапкович.

Люди не наблюдают позитивной экономической динамики, потому что в целом по стране идёт спад реальных доходов, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев: это выражается не столько в фактическом уровне заработных плат, сколько в повышении цен на товары, услуги и ЖКХ.

С начала года, по данным Росстата, доходы просели в реальном выражении еще на 1,3%, не оправдав даже скромного прогноза роста, который давало МЭР (1,2%).

Дорогая нефть никак эту ситуацию не исправит, говорит Деев. Хотя котировки Brent за полгода подскочили в 1,5 раза, а российская Urals продается за рубеж по 70 долларов за баррель впервые с конца 2014 года, бенефициаром нефтяной ренты остается государство.

«За счет денег с продажи нефти пополняются резервы правительства, но не кошелек граждан», — напоминает эксперт.

Источник: finanz.ru


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(6) Комментариев

  1. житель

    А что кто видит?

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • василий

      люди с собственным взглядом видят мир со своей точки зрения.
      но таких мало.

      в основном точка зрения определяется той информацией, которая поступает: коллеги, радио, любимые интернет-ресурсы и прочее.

      Еще очень многое определяется продвижением: что вы видите заходя в ютюб? Кто-то настоятельно рекомендует «интересное» и «популярное», навязывая какую то точку зрения

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. zizou

    выход есть! — надо присоединиться к России. *CRAZY*

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. ФАГ

    Выход один — не допустить путина к власти.
    Разве он верен в обещаниях? Если нет, то кто скажет, что он чист душою.
    А тут находятся, которые несут, что без путина Россия погибнет.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    Ну, какой прогноз, Владимир Владимирович Путин, триумфально в первом туре победит на очередных «выборах», после которых продолжится активное закручивание гаек в области гражданских прав и свобод, культ личности Путина продолжит цвести и пахнуть, а Россия продолжит деградировать по всем направлениям.
    Путинские друзья-олигархи не смотря на санкции, продолжат активно богатеть, а основная масса населения, беднеть.
    Жизнь будет прекрасная, скучно точно не будет ;)

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  5. Ююю

    Москвичи богатеют в .глубинке беднеют. ездила недавно в москву-так скажу они так прибедняются..и цены высокие и житья им нет..А тут реновации пятиэтажек..вообще кошмар))) это по их мнению. А вот с моей точки-цены у них низкие!!!везде и в каждом магазине акции ниже некуда. Доплаты московские очень хорошие. Остались талоны на метро ,не поверите отдать некому было-оказалось они все бесплатно ездят! А когда сказали какие у них зарплаты..пенсии отличные ..А про реиновацию-так послушав поняла что все ушлые,кто быстро забеременил кто фиктивный брак сделал при этом взяв предоплату с мужа, и т.д. а еще для них в порядке вещей ,не у всех конечно, сдать родню в психушку и заполучить жилплощадь или мать оформить в дом престарелых….и как то мне грустно стало от всего этого((( кризис есть,но не у них…у нас.

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