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Мебель для больных туберкулезом детей заказали на средства благотворителей из Бердска

Для туберкулезного санатория заказали столы, стулья и диваны на сумму 80 000 рублей.

25.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Вячеслава Останина Нет комментариев

Мебель для больных туберкулезом детей заказали на средства благотворителей из Бердска

Стулья и столы в туберкулезном санатории уже давно пришли в негодность

Маленькие пациенты и сотрудники Мочищенского детского туберкулезного санатория получат очень необходимый подарок от благотворителей Бердска. На оставшиеся средства, собранные на новогодние подарки, «Курьер. Среда. Бердск» заказал мебель для ребятишек. Столы, стулья и диванчики.

Напомним, в декабре прошлого года бердчане передали в редакцию 137 наборов новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Принесли много игрушек, канцелярские принадлежности и средства личной гигиены. Собрали 89 650 рублей. 9896 рублей сотрудники редакции потратили на покупку 33 новогодних подарка. Осталось 80 000 рублей.

На оставшиеся деньги сотрудники «Курьер. Среда. Бердск» планировали приобрести для деток из туберкулезного санатория одежду, обувь и санки. Но волонтер Вячеслав Останин, много лет помогающий больным туберкулезом детям, перед Новым годом сообщил, что после ликвидации детского магазина вещи передали нуждающимся в них детям. Поэтому у ребятишек теперь не будет нужды в одежде. Вячеслав предложил потратить деньги благотворителей на мебель — старая уже давно пришла в негодность. Стулья в группах стоят ободранные, столы — обшарпанные. Диваны в коридорах и группах — древние. На них и садиться страшно.

«Курьер. Среда. Бердск» в январе заказал в новосибирской фирме 60 стульев, 16 столов и четыре дивана. Внес предоплату. Оставшиеся деньги будут переведены на счет фирмы, когда мебель доставят по назначению и пришлют из туберкулезного санатория фотоотчет. После всех необходимых процедур мы предоставим благотворителям отчет о потраченных средствах.


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