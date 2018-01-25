Путин: основная задача промышленности — выпуск конкурентоспособной гражданской продукции

Выпуск гражданской продукции должен обеспечить финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена, заявил в среду в ходе посещения предприятия «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) президент России Владимир Путин.

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден», — сказал он.

Путин отметил, что основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, при этом диверсификация «оборонки» должна проходить сбалансировано, сообщает сайт Кремля.