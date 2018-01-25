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Экс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

За неделю суд штата Мичиган заслушал показания 156 жертв Ларри Нассара.

25.01.2018 Фото: BBC Один комментарий

Экс врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Ларри Нассар

Суд американского штата Мичиган назначил бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару наказание в виде лишения свободы на срок 175 лет. 54-летний мужчина был признан виновным в многочисленных сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на USA Today.

«Сэр, вы не заслуживаете выхода на свободу из тюрьмы. Я только что подписала ваш смертный приговор. К сожалению, для восстановления правосудия в полной мере мои полномочия как судьи ограничены», — цитирует издание слова судьи Розмарии Акуилины.

За последние семь дней суд заслушал показания 156 жертв, которые пострадали от действий Нассара. Сам бывший врач американской сборной признал свою вину лишь в десяти эпизодах сексуальных домогательств.

В декабре прошлого года Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение большого архива детской порнографии, который сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера.

Ларри Нассар был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Ранее он также работал с атлетами в университете Мичигана.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    На четырёх олимпийских играх!!! Это кто там должен бы теперь пиндосскими либералами клеймится? клинтон, два буша и обама? Ну белый дом кароч! %) *CRAZY* =-O

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