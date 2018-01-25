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Без холодной воды из-за аварии остались школа и 5 многоэтажек в Бердске

Пострадали жители района близ ДК «Родина». Предполагается, что водоснабжение восстановят за 6 часов.

25.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Без холодной воды из за аварии остались школа и 5 многоэтажек в Бердске

День без воды

Информацию об отключении холодной воды на территории Бердска опубликовал сегодня, 25 января, пресс-центр мэрии. На день оставят без воды несколько домов в районе ДК «Родина» и школу №5.

— В связи с выявленным дефектом на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: Микрорайон 54, будет произведено отключение холодной воды у потребителей по адресам: ул. Лунная, 49, Микрорайон, 48, 48А, 49А, 54, школа №5 с 9часов утра 25 января, — сообщили в мэрии.

Предполагается, что аварию устранят до 15.00 четверга.


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