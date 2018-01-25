С Татьяниным днем и 80-летием Высоцкого поздравляет ЛДПР

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР».

Поздравляет всех студентов и Татьян с Татьяниным Днём! Желаем всем студентам удачи и успехов на экзаменационной сессии! Ни пуха, ни пера!

Также бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех поклонников и почитателей творчества Владимира Семёновича Высоцкого с 80-летним Юбилеем замечательного Отечественного автора и исполнителя, артиста театра и кино!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.