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С Татьяниным днем и 80-летием Высоцкого поздравляет ЛДПР

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.

25.01.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР».

Поздравляет всех студентов и Татьян с Татьяниным Днём! Желаем всем студентам удачи и успехов на экзаменационной сессии! Ни пуха, ни пера!

Также бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех поклонников и почитателей творчества Владимира Семёновича Высоцкого с 80-летним Юбилеем замечательного Отечественного автора и исполнителя, артиста театра и кино!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


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