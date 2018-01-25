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Зачем счетчики, если оплата за тепло по 1/12?

Зачем изобретать бредовые какие-то приемы определения суммы платежа? Так вот вместо применения новых технологий нас возвращают к сохе и лопате.

25.01.2018 6 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

С Правительством России и Новосибирской области не соскучишься и не отдохнешь. Они вместо занятия вопросами улучшения жизни народа через развитие экономики занимаются переливанием из пустого в порожнее. Нефть экспортируют как сырье вместо продажи результатов ее переработки. Значит, надо заниматься строительством предприятий по переработке нефти. А как радуются рекордным урожаем пшеницы и ростом ее экспорта вместо экспорта хлебобулочных и крупяных изделий. А сколько идет на экспорт кругляка леса вместо изделий из него. Продолжать
можно долго и много.

Так вот вместо занятия решением вышеперечисленных проблем Федеральное и Региональное Правительства стали на путь защиты бездельников, которые не занимаются должным образом сбором платежей за поставленную продукцию и оказанные услуги в системе ЖКХ. Также своими принимаемыми решениями способствуют хищениям вместо борьбы с этим явлением, создавая искусственно запутанную систему вместо прямых расчетов по показаниям приборов учета. О чем это?

А это о том, что Правительство России и Новосибирской области вели усиленно пропаганду установки приборов учета потребления воды и тепла. Обещали навести в этом вопросе порядок. Причем установку этих приборов придумали за счет прямой оплаты потребителями. А ведь в магазины покупатель не идет со своими весоизмерительными приборами. Они имеются в магазинах и являются их собственностью. Порядок не навели. Решили развить беспорядок. Так что же случилось?

А случилось то, что счетчики установили, а они и без надобности, так как с 1 января 2018 года оплату за тепло будут начислять не по показаниям счетчиков ежемесячно, а определят какую-то виртуальную сумму и будут ее указывать в платежках на протяжении года. А в декабре сделают перерасчет. Но ведь самым справедливым, самым правильным определением суммы платежа является показание прибора учета. Зачем изобретать бредовые какие-то приемы определения суммы платежа? Так вот вместо применения новых технологий нас возвращают к сохе и лопате.

А если квартиру продал. Кто будет платить недоплату и кому будет выплачена переплата? А если дом построен в этом году и не было никаких платежей ранее, то как будет определена сумма платежа?

А ведь у собственников квартир имеются договора с управляющими компаниями, в которых указаны расчеты по показаниям приборов учета. Но Правительство России и области одним махом отменили действие договоров. А ведь такое право есть только у заключивших договор и у суда. Вот такие у нас всесильные и всевластные Главы Правительств. Но а куда и как на это смотрит Прокуратура? А как смотрят уполномоченные по правам человека? А почему Министерство юстиции завизировало такие Постановления? Вот на эти вопросы, может быть, кто-то сможет ответить?

Может быть, редакция нашей газеты поинтересуется, почему игнорируют показания счетчиков, хотя усиленно настаивали на их установке и обещали навести порядок?


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    счетчики нужны! а вот 1/12 вместе с ее бывшим губернатором нет!

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    • Аноним

      И с нынешним, похоже (к большому сожалению) тоже.
      4 месяца человек отсидел, результата работы — 0.

      Как туриста возят пофотографироваться в коровниках.

      Вангую, летом его поедет назад.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Житель Бердска

    Кормушка не резиновая, а ртов, желающих в ней подкормиться много. Вот и придумывают разные схемы перераспределить «крошечки» из кормушки.
    А Законы, так они для того и созданы чтобы быть. Без обязательности исполнения. Про разум и справедливость — это не этой стране.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Зелёная

    =…почему игнорируют показания счетчиков…=

    — как человек несведущий во всей кухне введённых перетрубаций понимаю так, что общедомовые счётчики потребления тепла нужны для фиксации показаний однажды в конце года.
    Сии показания нужны для определения этой самой 1/12 для расчётов в новом году и для удержания недоплаты или возврата переплаты пользователей.
    В общем, счётчики теперь — это не точный инструмент для измерения расхода, а опосредованный механизм для снятия показаний, используемых в математических расчётах =). Извиняюсь за витиеватость изложения непостижимого обывателю изменения %)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Аноним

    потому что не выгодно принимать оплату по счетчикам-им то ничего не остается,а жрать привыкли вкусно

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. САФ

    Счетчики не выгодны энергетикам, т.к. они не учитывают потери тепла в сетях. А заниматься ремонтом собственных теплосетей ох как не хочется. (В некоторых тепловых камерах не только нет никакой теплозащиты, так даже крышки люка не закрыты и согревают воздух на очень большую сумму, которую теперь на законных основаниях взыщут с потребителей.)

    Thumb up 2 Thumb down 1

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