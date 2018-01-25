Зачем счетчики, если оплата за тепло по 1/12?

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С Правительством России и Новосибирской области не соскучишься и не отдохнешь. Они вместо занятия вопросами улучшения жизни народа через развитие экономики занимаются переливанием из пустого в порожнее. Нефть экспортируют как сырье вместо продажи результатов ее переработки. Значит, надо заниматься строительством предприятий по переработке нефти. А как радуются рекордным урожаем пшеницы и ростом ее экспорта вместо экспорта хлебобулочных и крупяных изделий. А сколько идет на экспорт кругляка леса вместо изделий из него. Продолжать

можно долго и много.

Так вот вместо занятия решением вышеперечисленных проблем Федеральное и Региональное Правительства стали на путь защиты бездельников, которые не занимаются должным образом сбором платежей за поставленную продукцию и оказанные услуги в системе ЖКХ. Также своими принимаемыми решениями способствуют хищениям вместо борьбы с этим явлением, создавая искусственно запутанную систему вместо прямых расчетов по показаниям приборов учета. О чем это?

А это о том, что Правительство России и Новосибирской области вели усиленно пропаганду установки приборов учета потребления воды и тепла. Обещали навести в этом вопросе порядок. Причем установку этих приборов придумали за счет прямой оплаты потребителями. А ведь в магазины покупатель не идет со своими весоизмерительными приборами. Они имеются в магазинах и являются их собственностью. Порядок не навели. Решили развить беспорядок. Так что же случилось?

А случилось то, что счетчики установили, а они и без надобности, так как с 1 января 2018 года оплату за тепло будут начислять не по показаниям счетчиков ежемесячно, а определят какую-то виртуальную сумму и будут ее указывать в платежках на протяжении года. А в декабре сделают перерасчет. Но ведь самым справедливым, самым правильным определением суммы платежа является показание прибора учета. Зачем изобретать бредовые какие-то приемы определения суммы платежа? Так вот вместо применения новых технологий нас возвращают к сохе и лопате.

А если квартиру продал. Кто будет платить недоплату и кому будет выплачена переплата? А если дом построен в этом году и не было никаких платежей ранее, то как будет определена сумма платежа?

А ведь у собственников квартир имеются договора с управляющими компаниями, в которых указаны расчеты по показаниям приборов учета. Но Правительство России и области одним махом отменили действие договоров. А ведь такое право есть только у заключивших договор и у суда. Вот такие у нас всесильные и всевластные Главы Правительств. Но а куда и как на это смотрит Прокуратура? А как смотрят уполномоченные по правам человека? А почему Министерство юстиции завизировало такие Постановления? Вот на эти вопросы, может быть, кто-то сможет ответить?

Может быть, редакция нашей газеты поинтересуется, почему игнорируют показания счетчиков, хотя усиленно настаивали на их установке и обещали навести порядок?