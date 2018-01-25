А виноват Путин?

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Кто виноват!!!

Рабочий АвтоВАЗа, вбив последний болт кувалдой в корпус «Калины», закончил смену, сел в свой кредитный «Солярис» и поехал домой. Подпрыгивая на колдобинах и кочках, он матерно ругал ДРСУ, которое строило и ремонтировало эту дорогу. Так он проехал мимо стоящего на обочине бригадира того самого ДРСУ, который месяц назад клал асфальт прямо в лужи и грязь, да еще и стибрил машину щебня себе на дачу. Мастер ДРСУ стоял возле своей новенькой «Лады Приоры» с открытым капотом. В моторном отсеке «Лады» что-то сильно дымилось и воняло, и мастер ДРСУ

матерно ругал рабочих ВАЗа, которые скрутили электропроводку автомобиля «на соплях».

Доехав до дома, рабочий АвтоВАЗа встретил соседку, учительницу, которая пожаловалась ему, как сегодня, в больнице, врач на приеме уделил ей всего три минуты, не вникая в проблему, не обследовав, не осмотрев, выписал какой-то «фуфломицин», и выставил из кабинета.

А в это время, врач, листая дневник своего сына, матерно ругал учителей, которые не могут нормально учить его ребенка, найти к нему должный подход, доступно объяснять материал уроков.

В соседнем, только что построенном доме, в одной из квартир, главный технолог мясокомбината матерно ругал строителей, которые построили этот новый дом, в котором кривые стены, дует из всех щелей, и отваливаются куски штукатурки.

А в это время прораб строительной бригады, которая строила этот дом, второй час сидел на толчке, потому, что по неосторожности съел колбасу, которую выпускает мясокомбинат, главный технолог которого купил квартиру в доме, который он строил. Через закрытую дверь уборной отчетливо слышался перечень мест, куда следовало бы послать мясокомбинат, его работников и их колбасу.

А когда наступила суббота, то все они, рабочий АвтоВАЗа, бригадир ДРСУ, учитель, врач, прораб и главный технолог мясокомбината, пошли на митинг «Россия без Путина», который организовала оппозиция, и громко кричали лозунги о том, что во всем виноват Путин, власть, олигархи, Патриарх Кирилл, и конечно же Лавров. Но больше всех виноват Путин, потому, что он самый главный.

И если бы не он, то в России делали бы отличные автомобили, строили бы прекрасные дороги, возводили бы великолепные дома, имели бы замечательную медицину, лучшее в мире образование, и выпускали бы вкуснейшую колбасу….

（Автор неизвестен）