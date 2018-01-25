А виноват Путин?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей
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Кто виноват!!!
Рабочий АвтоВАЗа, вбив последний болт кувалдой в корпус «Калины», закончил смену, сел в свой кредитный «Солярис» и поехал домой. Подпрыгивая на колдобинах и кочках, он матерно ругал ДРСУ, которое строило и ремонтировало эту дорогу. Так он проехал мимо стоящего на обочине бригадира того самого ДРСУ, который месяц назад клал асфальт прямо в лужи и грязь, да еще и стибрил машину щебня себе на дачу. Мастер ДРСУ стоял возле своей новенькой «Лады Приоры» с открытым капотом. В моторном отсеке «Лады» что-то сильно дымилось и воняло, и мастер ДРСУ
матерно ругал рабочих ВАЗа, которые скрутили электропроводку автомобиля «на соплях».
Доехав до дома, рабочий АвтоВАЗа встретил соседку, учительницу, которая пожаловалась ему, как сегодня, в больнице, врач на приеме уделил ей всего три минуты, не вникая в проблему, не обследовав, не осмотрев, выписал какой-то «фуфломицин», и выставил из кабинета.
А в это время, врач, листая дневник своего сына, матерно ругал учителей, которые не могут нормально учить его ребенка, найти к нему должный подход, доступно объяснять материал уроков.
В соседнем, только что построенном доме, в одной из квартир, главный технолог мясокомбината матерно ругал строителей, которые построили этот новый дом, в котором кривые стены, дует из всех щелей, и отваливаются куски штукатурки.
А в это время прораб строительной бригады, которая строила этот дом, второй час сидел на толчке, потому, что по неосторожности съел колбасу, которую выпускает мясокомбинат, главный технолог которого купил квартиру в доме, который он строил. Через закрытую дверь уборной отчетливо слышался перечень мест, куда следовало бы послать мясокомбинат, его работников и их колбасу.
А когда наступила суббота, то все они, рабочий АвтоВАЗа, бригадир ДРСУ, учитель, врач, прораб и главный технолог мясокомбината, пошли на митинг «Россия без Путина», который организовала оппозиция, и громко кричали лозунги о том, что во всем виноват Путин, власть, олигархи, Патриарх Кирилл, и конечно же Лавров. Но больше всех виноват Путин, потому, что он самый главный.
И если бы не он, то в России делали бы отличные автомобили, строили бы прекрасные дороги, возводили бы великолепные дома, имели бы замечательную медицину, лучшее в мире образование, и выпускали бы вкуснейшую колбасу….
（Автор неизвестен）
пошли на митинг «Россия без Путина»,
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ннеее. люди с таким мировоззрением и такими реакциями ходят на митинги «крымнаш! еслинепутинтокто!» у описанных людей — отчётливое нарушение интеллекта и полное отсутствие понимания причинно-следственных связей.
Поверьте мне, это не наш клиент (с)
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никакой веры вам нет
а суть правильная: привыкли сами гадить и тащить все, при этом обвиняя власть!
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«zizou — замуж!!!» Это-системный подход.
И проблем станет меньше.
4 3
у зюзи ужо внуки! Нахрена ей замуж?
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….
Если в двух словах, то для баланса_равновесия.
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привыкли сами гадить и тащить все, при этом обвиняя власть!
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«Муж мой вчера рассуждал о том, что Китай, Индия и проч. поднялись за последнее время буквально от глинобитных хижин до роскошных небоскребов, а у нас все по-прежнему: на медицину денег нет, на то нет, на это нет, дороги такие, что машина разваливается на первой же тысяче километров. «И вот почему так?!»- горестно спросил муж.
Сегодня я открыла газетку и увидела исчерпывающий ответ на заданный вопрос.
«Если 49-летняя Жанна Михайловна Булах вчера просматривала новости в Интернете, она вполне могла одновременно провести инвентаризацию своего имущества. Ведь самым интересным событием в Басманном суде столицы, где выносился приговор беглой мошеннице, был даже не заочный срок заключения, а список несметных богатств аферистки, обращенный в пользу государства российского. Впрочем, супруга экс-министра финансов Московской области может остаться довольна.
Часть сокровищ спрятана так далеко, что у нашего правосудия просто руки не дотянутся. Да и 11 лет, которые получила по приговору беглянка Булах, волнуют ее примерно как прошлогодний снег…
«По версии следствия, в 2005-2008 годах Буллах и ее сообщники (включая самого Кузнецова — ее мужа, министра финансов Подмосковья) успешно проворачивали масштабную мошенническую схему: в частности, они похищали права требования задолженностей у ряда подмосковных предприятий ЖКХ к подмосковным муниципальным образованиям. Также преступники присвоили себе имущество нескольких компаний и корпораций области…
Суд постановил арестовать элитную недвижимость, дорогие автомобили, моторную яхту и другие предметы роскоши, принадлежащие Булах.
Подлежат аресту отели «Кристалл» и «Пралонг», вилла в Сан-Тропе и квартиры в Швейцарии. Кроме того, преступница лишится своего шикарного автопарка на 10 машин, среди которых — машины марок «Мерседес», «Роллс-Ройс» и «Бентли»…
Подверглось аресту и целое собрание предметов искусства светской львицы, которому позавидовал бы любой музей: например, среди 27 картин и 8 скульптур есть произведения Кончаловского, Богданова-Бельского и Грабовского».»МК»
И это только то, что было брошено на Родине! А ведь мадам много лет живет в Штатах, все ценное уже там.»
https://nikolaeva.livejournal.com/1024827.html
это пишет не оппозиция, а поддерживающая власть православная преподаватель.
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Люди, с вашими причинно-следственными связями, все 90-е раздавали российские земли, госсобственность и суверенитет хрен пойми кому! Всё «жижу», закончили с этим!
Теперь — «Крым — наш!» А вам — ****! И можете скрежетать своими нездоровыми зубами — хоть до корней сотрите!
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«Теперь — «Крым — наш!» …Ну,Крамскую область РСФСР отдали не в 90-е, а в 1954 г. Кстати, ваш вождь,тов. Гость, «разбазаривал казённые земли».
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ВАЗ и ДРСУ учителя и врачи, работники пищевой промышленности и строители-всех обгадил автор, только Путин молодец.
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Это точно. По логике всех перечисленных персонажей все «просто должны начать с себя». А именно ни с того ни с сего стать правильными, идеальными. Причём именно все сразу! И понятно, тут без волшебной палочки — никак. А пока так и живём.
Для чего нужны прокуратура, независимый суд, что такое «ветви власти» — данные люди просто не слышали. Да и к чему им эти «сложные материи»?
Равно как и не в курсе они, что прокуроры и судьи — неподсудны — даже коррумпированные. Это называется «независимость власти». И что коррумпированного прокурора может снять лишь вышестоящий прокурор, коррумпированного судью — отстранить только вышестоящий суд и т. п….
И что самые главные прокуроры, судьи и т. п. каждой вертикали власти — ВСЕ назначаются и меняются по представлению только одного человека — ПРЕЗИДЕНТА РФ (ст. 12 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 4 ФЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» и прочим).
И именно этот человек потому и называется «гарантом», потому что его главная обязанность — ГАРАНТИРОВАТЬ законность и порядок всех ветвей власти государства… Он и гарантирует — …вот это всё, что кто-то не вкрутил, кто-то клал в грязь, кто-то сделал не такую колбасу, и НИКТО из них не понесёт ответственность, потому что «распилит», «откатит», «занесёт» вышестоящему и т. п….
Но всё это слишком сложно. «крымнаш! еслинепутинтокто!богвсехрассудит!» и т. п. — потолок «понимания» всех этих людей. Увы. Поэтому «Зароссию!Запутина!»
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