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Насиловать и убивать стали меньше в Новосибирской области

Однако растет число рецидивов и падает раскрываемость — этот показатель ниже общероссийского.

25.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Насиловать и убивать стали меньше в Новосибирской областиВ прокуратуре региона проанализировали состояние и динамику преступности в Новосибирской области за 2017 год, сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

В 2017 году в сравнении с прошлым годом в Новосибирской области количество зарегистрированных преступлений незначительно снизилось с 45 201 до 44 349 (-1,9%).

Такая динамика в Новосибирской области с небольшим отставанием соответствует общероссийской (-3,5%) и по Сибирскому федеральному округу (-4,7%).

Произошло снижение на 5,2 % количества тяжких и особо тяжких преступлений с 9718 до 9214.

Количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья снизилось с 4075 до 3101 (-23,9 %). Количество убийств снизилось на 13,5 % (с 251 до 217).

Меньше совершено хулиганств (-18,9%, с 53 до 43) и изнасилований (-38,7%, с 124 до 76).

Продолжается снижение числа преступлений против собственности: кражи на 6,3%, грабежи на 17,4%, разбои на 30,6 %, угоны на 10,7%, кражи автотранспорта на 10,3%.

Наблюдается рост на 6,5 % числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2017 году таких преступлений поставлено на учёт 2883 (в 2016 – 2707).

Деятельность по профилактике преступлений требует усиления. В Новосибирской области на 0,6 % больше зарегистрировано преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния — 13658.

На 35,8 % возросло количество преступлений, совершённых организованными преступными группами (с 212 до 288). Выявлено 150 лиц, совершивших такие преступления, что на 105,5% больше, чем в 2016 году.

Деятельность правоохранительных органов Новосибирской области по раскрытию преступлений в сравнении с прошлым годом стала более результативной.

Так, раскрываемость преступлений составила 52,8 % (АППГ – 50,5%). Однако это, по-прежнему, ниже общероссийского показателя — 54,2%. Нераскрытыми остались 20249 преступлений (в 2016 — 23065), в том числе 8 убийств (в 2016 — 13), 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в 2016 — 37), 26 разбоев (в 2016 — 86), 451 грабеж (в 2016 — 716), 13320 краж (в 2016 — 14798).


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