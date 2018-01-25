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174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

24 января, в газете вышла первая публикация с акцией «Гав-гав», а 31 января — вторая часть творений. Спешите купить газету!

25.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

174 собаки участвуют в акции «Гав гав» газеты Курьер.Среда.Бердск

Ксения Пензова, школа №8, 2В

В декабре прошлого года редакция пригласила читателей нарисовать/ слепить или иным способом сотворить символ 2018 года — Собаку. За месяц наши читатели принесли или отправили 174 самых разных собачек в акцию «Гав-гав». Ребята из школы №8 оказались самыми активными — 56 четвероногих друзей участвуют от них в марафоне. Много рисунков нарисовали учащиеся школ №9, №10, №12.
Мастера из чего только не творили собак: кофейные зерна, папе-маше, пластилин.
Даже воспитанники детского сада №3 детских представили своих очаровательных собачат. Самому маленькому участнику- 5 лет!
31-летний Алексей Загороднев принес собаку из металла.
В акции участвовали и новосибирские ребята. Четвероногие друзья изостудии «Арбат» воспитанников гуашью и маслом вызывают восхищение.
Мы благодарим всех участников! В  номере № 1 (он выйдет завтра, 24 января!!!) мы публикуем лишь часть творений, в следующем номере (29 января) — продолжим. Итог — акции публикация поделки в газете «Курьер.Среда.Бердск» и грамота, которую участники (грамота на класс) смогут забрать в редакции — о дате мы сообщим в следующем номере газеты, 31 января 2018 года. Если руководители классов хотят поощрить каждого ученика — можете прислать заявку и мы перешлем вам готовый полноцветный макет грамоты!


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