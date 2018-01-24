Растрогана от такой щедрости господина Грефа!

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А зачем тогда платите? Ипотека подразумевает, что объект недвижимости в залоге у банка, вот пусть банк и забирает свою недвижимость, платить то за чем в этом случае???
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если бы так все было бы просто как вы рассуждаете ))))
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