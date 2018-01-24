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Растрогана от такой щедрости господина Грефа!

Сбербанк сжалился и снизил мне ежемесячную оплату аж на 30 рублей меньше, чем платила.

24.01.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:

Взяла ипотеку 4 года назад на 10 лет в Сбербанке РФ на квартиру в строящемся доме. Квартиры так и не дождалась, деньги украдены. Ипотеку плачу ежемесячно почти по 15 тысяч. Имею ребенка 2 лет, не работаю. Муж выплачивает ипотеку и содержит семью.

Услышала, что СБ снижает % ставки таким семьям, оказавшимся в подобной ситуации. Направила письмо. Ответ ждала 2 месяца. Результатом моего обращения была ошарашена.

Сбербанк сжалился и снизил мне ежемесячную оплату аж на 30 рублей меньше, чем платила. Я была растрогана от такой щедрости господина Грефа. Теперь я плачу не 15 370, а 15 340 в месяц (с 12% до 11,9%).

Посоветуйте,-направлять ли мне благодарственное письмо указанной организации?

От редакции:
Автор, вышлите свой номер телефона на почту bkurer@mail.ru, сделаем редакционную новость.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Квартиры так и не дождалась, деньги украдены.»
    А зачем тогда платите? Ипотека подразумевает, что объект недвижимости в залоге у банка, вот пусть банк и забирает свою недвижимость, платить то за чем в этом случае???

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