В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Взяла ипотеку 4 года назад на 10 лет в Сбербанке РФ на квартиру в строящемся доме. Квартиры так и не дождалась, деньги украдены. Ипотеку плачу ежемесячно почти по 15 тысяч. Имею ребенка 2 лет, не работаю. Муж выплачивает ипотеку и содержит семью.

Услышала, что СБ снижает % ставки таким семьям, оказавшимся в подобной ситуации. Направила письмо. Ответ ждала 2 месяца. Результатом моего обращения была ошарашена.

Сбербанк сжалился и снизил мне ежемесячную оплату аж на 30 рублей меньше, чем платила. Я была растрогана от такой щедрости господина Грефа. Теперь я плачу не 15 370, а 15 340 в месяц (с 12% до 11,9%).

Посоветуйте,-направлять ли мне благодарственное письмо указанной организации?

От редакции:

Автор, вышлите свой номер телефона на почту bkurer@mail.ru, сделаем редакционную новость.