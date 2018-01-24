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Слово «воры» вытоптали около кремля

В Казани осваивают новый вид протеста — снежный. Грешат на оппозиционеров. Но оснований для наказания нет.

24.01.2018 Фото: kazanreporter.ru 3 коммент.

Слово воры вытоптали около кремляСегодня утром казанцы и гости города, проезжавшие по площади Тысячелетия, могли видеть на склоне у стен казанского Кремля огромное слово «воры», вытоптанное кем-то в снегу еще до восхода солнца. Эти четыре буквы были такого размера, что их можно было без труда разглядеть с центрального стадиона. «Казанский репортер» попытался выяснить, чьих рук, а точнее, ног это дело, и последует ли за ним дело уголовное.

Похоже, казанцы осваивают новый вид протеста – снежный. Склон кремля как-то уже использовался для выражения чувств: три года назад болельщики «Рубина» признались клубу в любви на День святого Валентина, вытоптав гигантское сердце, но тут совсем другое дело. В том, что надпись появилась в самом сердце Казани за день до приезда сюда Владимира Путина тоже можно видеть некий символизм. Впрочем, адресата автор послания не обозначил.

В число наиболее заметных организованных протестных групп в республике входят пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка, местный штаб Алексея Навального, которому ЦИК РФ отказал в регистрации в качестве кандидата на пост президента России, а также республиканский филиал «Открытой России». Поэтому вопрос «Ваша работа?» мы адресовали именно им.

– Странный вопрос, – удивилась Александра Юманова, лидер Союза пострадавших клиентов ТФБ и Интехбанка и глава избирательного штаба кандидата на должность руководителя страны Бориса Титова. – Кто захотел, тот и вытоптал. Я не в курсе, кто это сделал.

– Мы здесь абсолютно ни при чем, и вообще я впервые об этом слышу, – заверила руководитель казанского штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева. – Ну как я могу это оценивать? Никак, я не эксперт по таким делам.

– Честно говоря, я узнала об этом только от вас, – призналась юрист местного отделения «Открытой России» Эльза Нисанбекова. – Но топтать снег у нас пока что не запрещено законом, и если просто «воры», то, на мой взгляд, здесь нет ничего такого, за что можно было бы наказывать в рамках КоАП и тем более в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уже к полудню слово «воры» было абсолютно нечитаемо, и дело вовсе не в снегопаде, который скрыл буквы. Вероятнее всего, послание заметили власти и отправили бригаду «запаптывателей». Судя по обилию следов топтали коллективно и с энтузиазмом. В полиции подтвердили, что бдительные граждане уже обращались к ним.

– Сообщение поступило в отдел полиции «Япеева» в 10.47. Сейчас сотрудниками отдела дознания проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. – рассказали в пресс-службе управления МВД России по Казани. – Если будет состав преступления, станут возбуждать уголовное дело. По закону, проверка обычно занимает трое суток, но при необходимости этот срок может быть продлен до десяти суток.

В МВД, судя по всему, сами не особо понимают что с этим делать, и нужно ли делать вообще. Адресат в послании не указан, снег – материал недолговечный, да и слово нецензурным не назовешь. Так что на клевету, оскорбление, вандализм или хулиганство вроде бы не тянет

– Мне кажется, здесь нет оснований для привлечения к административной или уголовной ответственности, поскольку нет обращения к кому-то конкретно, – считает юрист Международной правозащитной группы «Агора», Ирина Хрунова, защищавшая в свое время Михаила Ходорковского и Pussy Riot. – Эта некая мифическая привязка к определенной местности настолько расплывчата, что говорить о каком-то оскорблении кого-то никак не приходится. Но это моя личная точка зрения, а увидят или не увидят в данном случае состав преступления правоохранительные органы, это совершенно другое.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    То же самое можно было бы написать и на Красной площади напротив Кремля…))
    НВР : имели ввиду казанскую ОПГ, вестимо …. :-D

    Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    А ведь и правда. Только это на всей москве можно написать.

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Человек

      Анонимы — у кого что болит,тот про это и говорит.Знаете такую пословицу? Так что видно нагорело у кого-то,а что у него украли,так и мог дальше протаптать и свою фамилию поставить…
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 4

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