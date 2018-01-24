Арестовали джинсы и футболки за долги у продавца в Бердске

Партию одежды арестовали судебные приставы города Бердска в счёт погашения задолженности. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

140 позиций джинсов, жакетов, толстовок, футболок и рубашек подверглись аресту из-за долгов продавца перед поставщиком. Гражданка К. закупила для последующей перепродажи партию одежды у оптовика. Однако что-то пошло не так, и женщина решила не исполнять свою часть сделки в части оплаты. Суд встал на сторону поставщика и постановил выплатить в его пользу значительную сумму.

Неплательщица не спешила оплачивать задолженность самостоятельно, поэтому судебные приставы ограничили её в выезде за пределы России и арестовали её банковские счета. Но официально нигде не работающая женщина так и не предприняла никаких действий для ликвидации долга. Тогда должностные лица вышли по месту жительства должницы, чтобы оценить её имущественное положение.

— Ожидание оправдалось: квартира гражданки К. была буквально заставлена коробками с одеждой, на которую служители Фемиды поспешили обратить взыскание. Независимые оценщики назвали реальную стоимость арестованного товара – 255 000 рублей. Данной суммы с лихвой хватит для погашения задолженности, — рассказали в службе судебных приставов.

Неплательщица не выразила желания воспользоваться десятидневным сроком для улаживания долговых обязательств, поэтому её имущество уже передано на реализацию. Денежные средства, полученные после продажи одежды, будут перечислены в счёт погашения задолженности.