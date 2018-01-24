Агентство недвижимости: факторы удачного выбора

Это связано со сложностью толкования законодательных актов, наличием рискованных процедур, в ходе которых неопытностью контрагентов могут воспользоваться нечестные на руку партнеры. Во избежание всех этих рисков и сложилась международная практика обращения в специализированные компании. Опыт и знания специалистов таких служб, которыми их сотрудники готовы поделиться за умеренное вознаграждение — отличная альтернатива процедуре длительного и самостоятельного вникания в законы и практику.

Какие операции принято доверять агентствам недвижимости

Как правило, это вся полнота сделок по переходу прав собственности на жилые помещения. В числе наиболее распространенных:

— покупка/продажа недвижимости — квартир, домов и дачных владений;

— оформление ипотечного кредита под вышеуказанные операции;

— передача или взятие собственности в аренду на короткий/длительный срок;

— процедуры с офисной и иной нежилой недвижимостью, а также — перевод жилого фонда в нежилой (например, для организации бизнеса, регистрации ООО на свой адрес и т. п.).

Каждая из вышеперечисленных процедур затрагивает множество правовых, финансовых, юридических моментов, имеющих свои нюансы и особенности. Грамотные специалисты проконсультируют, как решить задачу без проблем в оптимально короткие сроки, без денежных затрат. Или, в случае необходимости — привлечь сотрудника для оказания практической помощи, представления интересов заказчиков, совершения действий по его поручению, от его имени. Главное — грамотно выбрать партнеров, агентство недвижимости.

Какие факторы следует учесть при выборе

В числе определяющих критериев эксперты называют следующие:

— репутация и значительный опыт работы. Например, агентство недвижимости БЕСТ-Недвижимость уже третий десяток лет успешно трудится в этой сфере, конкурируя с другими крупными компаниями;

Умение четко и понятно ответить на вопросы потенциальных заказчиков — еще одно неоспоримое достоинство специалистов агентств недвижимости. Развернутая, полная консультация доказывает опыт и профессионализм персонала, помогает принять грамотное решение, независимо от уровня сложности ситуации.