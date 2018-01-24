Путин приедет в Новосибирск 12 февраля





Визит Владимира Путина в Новосибирск запланирован на 12 февраля 2018 года. Практически сразу после отъезда главы государства в городе ожидают визита еще одного кандидата на пост президента России — от КПРФ Павла Грудинина. Об этом корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» сообщил собственный источник в Москве сегодня, 24 января.

По имеющейся информации, Владимир Путин приедет с визитом как действующий президент Российской Федерации. Какого числа планирует приехать Павел Грудинин, пока неизвестно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 января Бердск посетила кандидат на пост президента Ксения Собчак.

Первая проблема, ставшая поводом для обсуждения кандидата «против всех» с бердчанами — снег, заваливший дороги Новосибирской области. Из-за снегопада её встреча с горожанами началась на час позже запланированного.

Кандидаты объезжают Россию в ходе своих предвыборных кампаний.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.