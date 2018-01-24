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Путин приедет в Новосибирск 12 февраля

Следом ожидается визит в столицу Сибири другого кандидата в президенты — Павла Грудинина, выдвиженца КПРФ.

24.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда Бердск 6 коммент.

Путин приедет в Новосибирск 12 февраля

Владимир Путин в 2014 году открывал Бугринский мост в Новосибирске



Визит Владимира Путина в Новосибирск запланирован на 12 февраля 2018 года. Практически сразу после отъезда главы государства в городе ожидают визита еще одного кандидата на пост президента России — от КПРФ Павла Грудинина. Об этом корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» сообщил собственный источник в Москве сегодня, 24 января.

По имеющейся информации, Владимир Путин приедет с визитом как действующий президент Российской Федерации. Какого числа планирует приехать Павел Грудинин, пока неизвестно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 января Бердск посетила кандидат на пост президента Ксения Собчак.

Первая проблема, ставшая поводом для обсуждения кандидата «против всех» с бердчанами — снег, заваливший дороги Новосибирской области. Из-за снегопада её встреча с горожанами началась на час позже запланированного.

Кандидаты объезжают Россию в ходе своих предвыборных кампаний.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Пригласить бы его в наш замерзающий город со снегоотвалом на площади.Да чтобы посмотрел на изможденные лица наших умелых управленцев

    Thumb up 7 Thumb down 5

    • Аноним

      Я сегодня прошла по площади, у меня был шок! Почищено только половина площади, а вторая половина в снегу по пояс!

      Thumb up 4 Thumb down 1

      • Аноним

        Зато улицы в городе все чистые! Не то что в Искитиме.
        И тем более, лучше, чем в Новосибирске, где почищены только центральные улицы, да и те на одну полосу в каждую сторону стали уже!
        Площадь подождет!

        Thumb up 2 Thumb down 0

  2. ФАГ

    А что путину надо в Новосибирске?

    Thumb up 6 Thumb down 4

  3. Николай

    Если он повторит маршрут Собчак и посетит комплекс ЦГБ, что вполне вероятно (он держит на контроле всех кондидатов), на министра здравоохранения области, Травникова будет жалко смотреть. Ему есть с чем сравнить. После НИИТО, ЦГБ будет выглядить, как общественный туалет

    Thumb up 5 Thumb down 3

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