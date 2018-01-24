Путин приедет в Новосибирск 12 февраля

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Пригласить бы его в наш замерзающий город со снегоотвалом на площади.Да чтобы посмотрел на изможденные лица наших умелых управленцев
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Я сегодня прошла по площади, у меня был шок! Почищено только половина площади, а вторая половина в снегу по пояс!
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Зато улицы в городе все чистые! Не то что в Искитиме.
И тем более, лучше, чем в Новосибирске, где почищены только центральные улицы, да и те на одну полосу в каждую сторону стали уже!
Площадь подождет!
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А что путину надо в Новосибирске?
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Харей поторговать перед выборами.
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Если он повторит маршрут Собчак и посетит комплекс ЦГБ, что вполне вероятно (он держит на контроле всех кондидатов), на министра здравоохранения области, Травникова будет жалко смотреть. Ему есть с чем сравнить. После НИИТО, ЦГБ будет выглядить, как общественный туалет
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