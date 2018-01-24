Автошколы хотят экзаменовать по теории при замене водительских прав‍

Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В ГИБДД пообещали рассмотреть инициативу, пишет газета «Известия».
Сейчас водители получают права на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.
В документе отмечается, что люди, которым нужно заменить водительское удостоверение, получали его тогда, когда контроль за автошколами еще не был таким серьезным. К тому же за прошедшие 10 лет существенно изменились многие пункты ПДД.
Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом можно допустить только 2 ошибки. За каждую из них нужно дать безошибочные ответы на пять дополнительных вопросов.
Как пояснил газете замглавы ГИБДД Владимир Кузин, в ведомстве сейчас изучают эту инициативу. «В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого они будут приняты или отклонены», — отметил Кузин.
очередной сбор денег с населения. если уж и делать переэкзаменовку, то только в виде онлайн теста на компьютере — балы набрал права получил. (если система не работает, как сейчас с осаго, то права выдавать без теста)
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Фиг вам ,уже не знают как бабки содрать !
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А причем здесь вообще автошколы (через 10,20,30 лет после 1-го получения)? И если есть свидетельство автошколы.
Тогда уж ГИБДД, да и то только после грубого неоднократного нарушения.
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Я решительно против! Еще нашли способ обдирания населения. У чиновников учатся, видимо. Если кому и надо пересдавать теор.часть, то только тому, кто часто нарушает ПДД и платит штрафы. Вот кого надо наказывать рублем и доучиванием в автошколе. А нормальный водитель в этом не нуждается вообще. Не надо наводить тень на плетень!
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Да взяткам зеленый свет!!!
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Безсовестные,наглые,жадные,тупые,ненасытные….такая практика пригодна только для лишенцев,хотя о чем я?!!Мару попросите тесты сдать,она вам за 20 секунд 50 раз в лицо плюнет и умчит дальше на гелике своем!!!!!
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А по 200кг сена с машины для прохождения техосмотра не надо сдавать?! А то, говорят, были такие закидоны когда-то?!
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