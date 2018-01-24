Автошколы хотят экзаменовать по теории при замене водительских прав‍

Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В ГИБДД пообещали рассмотреть инициативу, пишет газета «Известия».

Сейчас водители получают права на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В документе отмечается, что люди, которым нужно заменить водительское удостоверение, получали его тогда, когда контроль за автошколами еще не был таким серьезным. К тому же за прошедшие 10 лет существенно изменились многие пункты ПДД.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом можно допустить только 2 ошибки. За каждую из них нужно дать безошибочные ответы на пять дополнительных вопросов.

Как пояснил газете замглавы ГИБДД Владимир Кузин, в ведомстве сейчас изучают эту инициативу. «В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого они будут приняты или отклонены», — отметил Кузин.