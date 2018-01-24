КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату в Центре!
продам 2-х комнатную
Продам 2-ю квартиру, т. 8-913-947-4427 Елена
продам 2-х комнатную
Продам студию, т. 8-913-947-4427 Елена
продам 2-х комнатную
продам 2-х комнатную
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Арестовали джинсы и футболки за долги у продавца в Бердске

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Путин приедет в Новосибирск 12 февраля

174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Автошколы хотят экзаменовать по теории при замене водительских прав‍

Новые банкноты в 2000 рублей за сувениры принимают в Бердске

За выборами президента России в Бердске сможет наблюдать вся страна

Кремль ответил на обвинения США в использовании Дамаском химоружия

Ограничить анонимные электронные платежи хотят в России

Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Автошколы хотят экзаменовать по теории при замене водительских прав‍

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, допустив только 2 ошибки.

24.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Автошколы хотят экзаменовать по теории при замене водительских прав‍

ПДД за 10 лет изменились

Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В ГИБДД пообещали рассмотреть инициативу, пишет  газета «Известия».

Сейчас водители получают права на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В документе отмечается, что люди, которым нужно заменить водительское удостоверение, получали его тогда, когда контроль за автошколами еще не был таким серьезным. К тому же за прошедшие 10 лет существенно изменились многие пункты ПДД.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом можно допустить только 2 ошибки. За каждую из них нужно дать безошибочные ответы на пять дополнительных вопросов.

Как пояснил газете замглавы ГИБДД Владимир Кузин, в ведомстве сейчас изучают эту инициативу. «В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого они будут приняты или отклонены», — отметил Кузин.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Слово «воры» вытоптали около кремля Агентство недвижимости: факторы удачного выбора Арестовали джинсы и футболки за долги у продавца в Бердске

(7) Комментариев

  1. Алексей

    очередной сбор денег с населения. если уж и делать переэкзаменовку, то только в виде онлайн теста на компьютере — балы набрал права получил. (если система не работает, как сейчас с осаго, то права выдавать без теста)

    Thumb up 10 Thumb down 1

  2. Аноним

    Фиг вам ,уже не знают как бабки содрать !

    Thumb up 10 Thumb down 1

  3. кстати

    А причем здесь вообще автошколы (через 10,20,30 лет после 1-го получения)? И если есть свидетельство автошколы.
    Тогда уж ГИБДД, да и то только после грубого неоднократного нарушения.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Бердчанин

    Я решительно против! Еще нашли способ обдирания населения. У чиновников учатся, видимо. Если кому и надо пересдавать теор.часть, то только тому, кто часто нарушает ПДД и платит штрафы. Вот кого надо наказывать рублем и доучиванием в автошколе. А нормальный водитель в этом не нуждается вообще. Не надо наводить тень на плетень! 8)

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    Да взяткам зеленый свет!!!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Аноним

    Безсовестные,наглые,жадные,тупые,ненасытные….такая практика пригодна только для лишенцев,хотя о чем я?!!Мару попросите тесты сдать,она вам за 20 секунд 50 раз в лицо плюнет и умчит дальше на гелике своем!!!!!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  7. Гость

    А по 200кг сена с машины для прохождения техосмотра не надо сдавать?! А то, говорят, были такие закидоны когда-то?!

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика