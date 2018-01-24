Новые банкноты в 2000 рублей за сувениры принимают в Бердске

В Бердске открыта горячая линия в связи с отказом продавцов принимать новые купюры. По словам представителя Роспотребнадзора Марины Галухиной, случаи отказа потребителям в приеме банкнот номиналом 200 и 2000 рублей все еще встречаются под разными надуманными предлогами. Каждый столкнувшийся с данной проблемой может обратиться на горячую линию за помощью или получить личную консультацию.

Как подчеркнула специалист, каждый продавец или кассир обязан обеспечить возможность оплаты товаров или услуг путем использования банкнот Банка России из числа находящихся в официальном обращении для осуществления наличных расчетов. Причем выбор банкнот принадлежит потребителю.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор одного из бердских супермаркетов «ПродСиб» Татьяна Макарова, никому из покупателей не отказывали в возможности расплатитьсч новыми купюрами. Инструктаж сотрудников, по ее словам, проведен в тот же день, как в СМИ появилась информация о введении новых купюр в оборот. Всех работников магазина не только обязали принимать новые деньги, но и научили, как проверить их подлинность.

Та же ситуация и с бердскими магазинами поменьше — сотрудники либо получили инструкции от начальства, либо взяли информацию из других источников. В любом случае везде утверждают, что новые купюры принимают.

— Один из клиентов в качестве оплаты за работу дал мне купюр в 2000 рублей, объяснив это тем, что такими деньгами выдали пенсию. Мне сначала показалось, что это валюта: евро или доллары, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» работница одного из ателье Бердска Ольга Вельш. — Потом я пригляделась и поняла, что это рубли. От начальства нам заранее поступило разъяснение, что купюры эти принимать можно и нужно. Но я, конечно, не думала, что они такие яркие и необычные. Они мне напомнили шуточные деньги из магазина сувениров. Но не взяла я двухтысячную купюру, потому что не было сдачи.

В связи с введением в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей в средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения о том, что в тех или иных магазинах или заведениях их отказываются принимать. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обращает внимание, что отказ принимать новые купюры должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей. Соответственно, это может быть расценено как административное правонарушение, за которое может быть наложен штраф, максимальный размер которого, для юридических лиц, составляет 50 тысяч рублей.

Официально новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей были введены в обращение 12 октября 2017 года.