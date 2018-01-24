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За выборами президента России в Бердске сможет наблюдать вся страна

Вице-мэр рассказал о новшествах для избирателей: открепительных удостоверений не требуется. Маломобильные проголосуют дома.

24.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За выборами президента России в Бердске сможет наблюдать вся страна

С переносными урнами на выборах ездят по домам избирателей

Сегодня, 24 января, на совещании коммунальщиков, замглавы Бердска Александр Тужик сообщил, что за выборами президента в Бердске сможет наблюдать любой житель России, так как на всех избирательных участках будут стоять видеокамеры. Отследить ход выборов можно в режиме он-лайн.

— Каждый гражданин страны сможет наблюдать за избирательным процессом, — рассказал Тужик.

Он также сообщил, что возможность проголосовать будет предоставлена маломобильным людям.

— Для тех людей, которые не могут передвигаться по объективным причинам. Например, в послеоперационный период. Если вы знаете о таких лицах, от вас бы хотелось услышать телефон, и информацию о нахождении такого лица, — попросил замглавы у управляющих компаний.

Между тем, открепительные удостоверения больше не нужны избирателям, которые не смогут голосовать на участке по месту прописки. Все стало намного проще.

— В отличие от предыдущих выборов, каждый житель Бердска может проголосовать в любой точке страны, а также за рубежом. У нас есть в администрации комиссия. Туда можно прийти и написать заявление о том, что человек хочет проголосовать не в микрорайоне, а, скажем, в районе кинотеатра «Орион». Программа автоматически удалит его из списка микрорайона и прикрепит к «Ориону». Это делается на основании заявления, — объяснил вице-мэр.

Также может поступить любой житель Бердска, Новосибирской области или любого другого региона России. Если человек находится в другом городе, он может там написать заявление и проголосовать на ближайшем участке.


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